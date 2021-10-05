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社會 社會焦點 保障人權

在ATM前站很久講電話...警察及超商聯手攔詐　保住女學生打工錢

▲警察及超商聯手攔住詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警察及超商聯手攔住詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局關山派出所於4日18時15分左右接獲超商店員來電報稱，「有民眾在ATM前站很久邊說電話，請派員前來了解」；所長陳鼎喬及警員徐登瀛及李韻茹獲報後，立即趕往超商；經了解，陳女接連接到自稱為FB賣家電話，說她購物尚未完成繳款程序，要她按照電話指示匯款新台幣1萬6千元；員警接過電話表明為警察後，對方隨即掛斷電話，陳女這才驚覺這是詐騙！所幸在員警及超商聯手下，順利保住其帳戶內的錢。

「詐騙」真的令人深痛惡覺！政府為遏阻詐騙，不斷運用各類媒體提高防詐騙宣導聲量，雖然民眾警覺性有顯著提高，可是詐騙手法也在變異，轉滲入民眾最常使用的社群網路，如FB、LINE或IG等，有些民眾可能因工作繁忙，或是單純信任，疏於查證而遭騙，在此呼籲民眾務必記得「1聽、2掛、3查證」防詐3步驟，以保障自身財產安全。

關山警察分局表示，因LINE、FB(臉書)、IG、Twitter(推特)及YouTube等網路影音社群，已深入民眾的日常生活，詐騙集團利用「超低價及高CP值」的1頁式廣告吸引買家，再以未收到匯款為由，請買家按照指示程序操作ATM，結果就是帳戶被「掏空」，再來人間蒸發刪帳號，讓買家求助無門！所以在此呼籲民眾，若是接到不明電話、信件或是陌生人來推銷不明商品，一定要記住「冷靜、查證、報案」等防詐3步驟，可撥打165防騙專線，或撥打110及當地分駐(派出)所電話求助，以有效防止詐騙。

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