陳柏惟肇逃！徐巧芯批可惡至極　游淑慧諷：難怪36歲也就是這樣

▲陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案23日登場，資深媒體人黃揚明6日透過臉書指控，陳於2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才認罪。對此，國民黨北市議員徐巧芯根據陳柏惟團隊的回應，批評陳對法律的理解雙重標準，且把焦點硬扯到罷免方；另位國民黨北市議員游淑慧則譴責陳柏惟想用「年輕憾事」卸責，「26歲都還分不清是非對錯，難怪36歲的陳柏惟，也就是這樣」。

黃揚明揭露，根據爆料民眾提供的高雄地方法院「101年度審交訴字第127號判決書」，這起肇事逃逸事件發生在2011年9月29日清晨6時35分，當時年僅26歲的陳柏惟駕駛自用小客車在高雄市前鎮區道路由西向東方向行駛，行經一心二路與台鋁中巷路口，陳由外側車道超車到內側車道，疏忽導致擦撞一位騎著普通重型機車的機車騎士，導致騎士人、車倒地。

黃揚明指出，判決書對肇逃過程如此描述：「陳柏惟明知其駕車肇事致人受傷，應即時救護，以減少傷亡，並不得規避其責任，竟未採取電話報案或直接將OOO（被害人姓名）送醫等必要之救助行為，亦未停留於現場等候警方前來處理責任歸屬問題，即基於肇事逃逸之犯意，駕駛上開自用小客車逃離現場。」

根據判決書內容，被陳柏惟撞倒的機車騎士，事後被送往距離案發地點不到2公里處的邱外科醫院治療，其傷勢包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血等。高雄市警局前鎮分局承辦員警在案發後調閱道路監視器，發現由陳柏惟所駕駛的車輛，才循線查獲。陳到案時，對其肇事逃逸情事坦承不諱，因此偵訊後就依肇事逃逸罪嫌函送高雄地檢署。

對此，徐巧芯6日下午在臉書表示，針對陳柏惟被踢爆「肇事逃逸」的新聞，剛剛看媒體他的團隊出面回應了，內容如下：「陳柏惟團隊說明當年事發經過，他說，當天陳柏惟工作到早上、事發當下很驚慌，但當天已去警察報案，事後也全力配合偵辦，並與受害人達成和解、積極關心受害人，過程中並無酒駕。陳柏惟陣營強調，陳柏惟對年輕時的憾事再次向當事人及社會道歉，面對如此拿已和解的舊案進行操作，表示遺憾與痛心。」

徐巧芯認為，「這是承認了吧！」媒體人的質疑是你為什麼肇事逃逸，把人撞傷丟在地上不管是極不負責任的惡劣行為，現在說的好像只要沒酒駕就沒事？身為一個立法委員對於法律的理解竟然可以雙重標準到如此？令人非常意外啊。此外，這次的爆料是由資深媒體人公布的，扯到罷免方要幹嘛？徐巧芯也強調，車禍難免，但肇事逃逸可惡至極。

游淑慧則表示，酒駕之所以可惡，在於行為人無視自己「可能」造成他人危險；但肇事逃逸則更可恨，因為他無視自己「已經」造成別人的傷害，棄而不顧。她譴責，陳柏惟不要用「年輕憾事」來卸責，誰說年輕就能肇事逃逸？何況26歲已經成年很多年了，有人26歲都成家立業了。

游淑慧也酸，「陳柏惟的好朋友黃捷，也是26歲就當直轄市議員了。26歲都還分不清是非對錯，難怪36歲的陳柏惟，也就是這樣！陳柏惟肇事逃逸，阿共陰謀？」