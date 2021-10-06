邀女同學屋內聊聊！男大生襲胸掏保險套：想要　放A片調情她崩潰

▲黃男猥褻女同學遭判刑。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／苗栗報導

黃姓男大生2020年4月13日邀女同學小君（化名）到租屋處坐坐時，偷摸對方胸部和大腿內側，並拿出保險套表示想與小君發生關係，不料，對方拒絕後，他竟播放A片催情，見小君嚇到閉眼落淚，再趁機強吻對方。苗栗地院審理後，依強制猥褻罪，將黃男判刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

判決指出，黃男2020年4月13日邀小君吃午餐後一起到租屋處，而小君當時以為屋內會有其他友人，便不疑有他，一同前往。怎料，黃男卻趁兩人獨處之際，於房間內偷摸小君胸部及大腿內側，接著拿出保險套，表示想發生關係，同時間還把小君手拉到自己的下體。

小君不斷閃躲、拒絕表示「不要」，然而，黃男仍不死心，還播放成人影片，見小君當場閉眼哭泣，更強吻對方，藉此猥褻得逞。直到小君準備返校上課，黃男才罷手，載對方離開。

黃男坦承不諱。黃的辯護人則稱，他已依學校性平委員會調查建議，修習性別平等教育課程，並轉班就讀、被學校記大過處分，且涉世未深、並無前科，在錯誤訊息及不當影響下，才會犯案，故請求法官適用《刑法》第59條規定酌減刑期。

法官認為，黃男為滿足自身慾念，不顧小君反對猥褻，還侵害小君身體自主權，進而造成小君心理極大痛苦，且考量黃男至今尚未與小君達成和解，且未取得原諒，審酌後依強制猥褻罪，將黃男判刑6月，得易科罰金18萬，全案仍可上訴。

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