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歌舞團變後宮！4少年被脫褲狂搓還比大小　無良淫團長判囚4年

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王男專找少年加入歌舞團，竟伸出狼爪猥褻得逞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市王姓男子熱心籌組歌舞團，還讓親友鄰居未滿14歲少年入團學習，甚至出國表演，沒想到在大家眼中熱心的大哥哥竟是狼化身。他利用帶團出國住飯店及小孩到家中練習獨處機會，各要求4名少年脫褲子，徒手握住他們生殖器上下摩擦到射精，台北地方法院考量他已與被害人達成和解，依加重強制猥褻罪處有期徒刑4年。可上訴。

王男從2018年間，利用練習裡由，當少年到他家他就將手伸進褲子裡，反覆摩擦下體猥褻得逞，之後2019年8月到2020年1月間，王男又分別在帶團到大陸表演住宿飯店時，強行或命令其他的少年脫褲子，讓他把玩猥褻，甚至要求少年脫下褲子在以手指輪流比生殖器大小。直到當中1名少年的老師聽聞他被遭猥褻過程，經通報，2020年王男狼行舉止才被拆穿。

被害少年A在警詢及偵訊時證稱，當時他與B男、D男在房間內玩自己的生殖器，王男看到後就叫他和B男去房間內的廁所，王男說要幫他們檢查生殖器有無紅腫，甚至要求將褲子脫掉，用手翻開他的睪丸和包皮，上下左右檢查，沒有做其他動作，檢查完畢之後王則向他說沒有紅腫，少年A便將褲子穿上。

▼少年加入歌舞團竟是惡夢開始。（示意圖／pixabay）

▲▼學生,學童,男童,放學。（示意圖／pixabay）

被害少年E出庭表示，在中國大陸表演的某一個晚上，當時房間內有他、A男、B男，還有另1個男生，王男就進來他們房間，先把A男的內褲脫下來，用手指比比看A男的生殖器有幾公分，看完後再看B男的生殖器有幾公分，接著再看他和另一個男生的生殖器，前後猥褻次數總計達13次之多。

王男在偵查時、審理時均坦承不諱，也與少年及家長達成和解取得原諒，甚至有被害少年表示不想提告，想再給王男一次機會。

合議庭認為，王男明知少年均未滿14歲，卻強制猥褻或壓在床上不給起身，難保沒有再犯之虞，故判刑同時未給緩刑機會，但他與家屬達成和解並取得原諒，依刑法第59條規定的「情堪憫恕」，給予減刑，仍依12個對未滿14歲男子強制猥褻罪，併判4年徒刑；另依1個強制罪判拘20日，得易科罰金2萬。可上訴。

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