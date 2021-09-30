交往15歲小女友啪啪10次還產女　他承諾結婚負責獲輕判

▲嘉義一名男子阿凱和15歲女友小婷發生關係至少10次，2人還因此產下一女。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／嘉義報導

嘉義一名男子阿凱（化名）2019年認識當時年僅15歲的小婷（化名），並進而成為男女朋友，2人在交往期間，阿凱曾多次和小婷發生關係，直到小婷因懷孕產女，才被醫院發現她未滿16歲。嘉義地院審理後，依對14歲以上未滿16歲之女子性交共10罪，判其應執行有期徒刑8月。

在工地上班的阿凱在2019年間，因故認識當時年僅15歲的少女小婷，2人進一步發展關係，成為男女朋友，不過阿凱明知小婷未滿16歲，卻在徵得小婷同意下，在2019年3月到5月間，和小婷發生關係至少10次，直到小婷因懷孕產子，醫院發現小婷根本未滿16歲，立即依職權通報處理。

嘉義地院審理後，審酌阿凱明知小婷為未滿16歲之女子，對於性行為之理解及自主能力均未臻成熟，竟在2人交往期間僅因無法克制己身情慾，即和小婷發生性行為，影響其身心及人格健全發展，實屬不該。不過審酌其犯後坦承犯行，並與小婷家人討論、規畫未來結婚一事，現也與小婷家人共同養育女兒，承擔女兒的開銷花費，態度尚稱良好，加上小婷家人亦表示不願追究，衡量其智識與經濟能力後，依對14歲以上未滿16歲之女子性交，共10罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑8月。

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