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社會 社會焦點 保障人權

遊覽車司機遭控撞女學生肇逃！怒PO玩命影片反擊：好意思硬栽贓我

記者陳羿妏／綜合報導

一名黃姓遊覽車司機在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，自己遭人指控，昨日開車撞到一名騎乘腳踏車的女學生後肇逃，所幸後方遊覽車司機提供行車紀錄器畫面，才發現是女學生緊跟遊覽車，自撞路旁轎車後倒地，讓他氣憤直呼「這同學是用生命在騎腳踏車？」「還好意思硬栽贓我撞你」。

▲▼遊覽車司機被指控撞人肇逃，PO出行車紀錄器畫面反擊。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲▼遊覽車司機被指控撞人肇逃，PO出行車紀錄器畫面反擊。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」，下同）

▲▼遊覽車司機被指控撞人肇逃，PO出行車紀錄器畫面反擊。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

透過行車紀錄器畫面可以看到，女學生騎著腳踏車與遊覽車同樣都是直行方向，怎料，過沒多久，女學生卻靠遊覽車越來越近，最後不慎撞上路邊臨停車輛，整個人摔倒在地，場面相當驚險。

黃姓遊覽車司機在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文指出，他今天收到警方通知，遭學生家長報案稱「昨天下午撞到騎腳踏車學生後肇事逃逸」，然而他一直回想，卻沒印象有與人擦撞，於是請另輛跟在後方的遊覽車司機提供行車紀錄器畫面，才終於真相大白。

 「不看還好，一看嚇屬寶寶了，這同學不要命嗎？」黃男表示，當時大台車在走，然而該名學生卻緊跟在旁邊，且影片中明顯的是女學生自撞路旁轎車，怎就不檢討自己撞他人的車，「然後還好意思地硬栽贓說我撞你」。

黃男也提醒，真的要愛惜自己的生命，遠離大車，若這情形發生在他車身旁，下場只有一個結局就是「被捲入車裡，然後遭後輪輾過」，而後方遊覽車反應也足夠才能緊急煞住，要不然女學生只會直接被輾過，「福大命大是妳祖上有積好德，請愛惜生命，下回妳可能就沒那麼好運了」。

▲▼遊覽車司機被指控撞人肇逃，PO出行車紀錄器畫面反擊。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

對此，畫面曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「請板主直接反告回去誣告及妨害名譽！」「要也是找違停」、「最該被罵的是那台違規轎車，還好這個學生沒事」、「違停的先罰吧，孩子也真的是不要命了，跟大車跟這麼近....」「我會告這同學誣告要為自己做的事情負責任」、「哪來的勇氣跟大車擠車縫…」。

▲▼遊覽車司機被指控撞人肇逃，PO出行車紀錄器畫面反擊。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

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