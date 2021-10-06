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小7咖啡買1送1、全家第2杯10元喝！超商「雙十限定優惠」懶人包

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲3大超商雙十連假優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

即將迎來3天的雙十連假假期，除手搖飲的限時優惠外，超商可是也祭出不少小確幸，《ETtoday新聞雲》整理3大超商「雙十限定優惠」，像7-11就有連4天「5大咖啡飲品買1送1」，全家則推「美式、拿鐵第2杯10元」、「現磨私品茶買1送1」等，趕緊筆記準備開喝。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家APP推特大杯美式、拿鐵第2杯10元。

●7-11
7-11於10月8日起至10月11日祭出「1010雙十優惠」，一共有「5大咖啡飲品買1送1」，包括CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE荷包蛋美式/拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE X 哈根達斯聯名冰沙、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、CITY TEA 現萃茶純奶茶（冰／熱），享「同品項買1送1」優惠。另，加碼針對糖果、零食、飲料、啤酒等指定商品享「3件7折」優惠。

●全家
全家於10月8日起至11日在APP隨買跨店取祭出限時優惠，有「Let's Café特大杯美式、拿鐵第2杯10元」、「Fami霜淇淋第2件10元」，每人限購2組，兌換期限至11月30日；還有「私品茶35元飲品8杯188元、50元飲品9杯288元、65元飲品10杯388元」，同樣每人限購2組，可兌換至12月25日。

另，門市部分即日起至19日還有「私品茶現磨全系列買1送1」優惠；而10月8日至11日則祭出超過200項商品「第3件0元」優惠，冰品像是有哈根達斯5款商品、飲料包括汽水、茶飲、豆漿、咖啡等近70個品項，以及零食、泡麵、保健食品、日用品等通通一次滿足。

●OK mart
OKmart於10月9日至11日祭出會員限定「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2（限同品項）」優惠，再加碼指定糖餅等超過400件商品任2件抽抽樂最低只要1折起。

▲▼OK mart咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart連假期間現煮咖啡買2送2。

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