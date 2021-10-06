「300萬五倍券來了」炸滿超商櫃台　神人手軟：一早數好幾億

▲五倍券推在櫃檯上，讓原PO看傻眼！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

五倍券將在8日上線，數位通路與紙本當天就能消費！一名女網友透露，今（6）日下午去超商時，看見店員忙著點五倍券的數量，讓原PO笑稱「這桌上價值三百萬！」文章貼出後，有網友也圖片支援，表示一早也忙著數五倍券，「這好幾億的錢，第一次數錢數到手軟！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》驚呼，今日下午在超商櫃台看見N疊「五倍券」，而店員也忙得點數量，就怕少了一份，代誌就大條了。原PO則站在前方拍下壯觀畫面，目不轉睛直呼，「吼～這桌上價值三百萬！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，大批網友看了狂冒冷汗直呼，「感覺店員壓會力很大」、「這堆有價票券放在收銀台前好危險」、「還好啦，上星期開始，天天都看到郵局的車載送五倍券至各通路」、「店員滿辛苦的，如果有遺失，怕很麻煩，一份就5000了，要賠滿多」、「在哪裡？我去搶」。

有趣的是，底下留言串中，一名網友則PO出一大箱的紙本五倍券，哭笑不得回應「我早上八點多就在處理這好幾億的錢，第一次數錢數到手軟！」

▲神人回應，差點數到手軟！（圖／翻攝爆廢公社）



關於紙本五倍券如何領取，《ETtoday新聞雲》也整理懶人包《紙本五倍券今起預約！圖解「3管道登記領券步驟、必備證件」》如下：

▲10月8日就可領只紙本券了。（可點圖放大／經濟部提供）



【超商】

第一梯次：9/25起至10/01預訂，10/08至10/21領取

第二梯次：10/25起至10/31預訂，11/08至11/21領取

➤預約：民眾在兩個梯次預訂期間，持健保卡前往4大超商，將個人健保卡插入超商事務機後，點選「振興五倍券」專區，輸入手機號碼，確認明細，接著列印小白單，即完成預訂。

➤領取：民眾收到簡訊通知或在五倍券官網查詢後，在領取期間內，再次前往超商事務機，選擇插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，再拿小白單、健保卡至櫃檯，即可領取簽收紙本五倍券。

▲超市與美妝通路也可領券。（可點圖放大／經濟部提供）

【五倍券官網】

第一梯次：9/25至10/01預訂，10/08至10/21領取

第二梯次：10/25至10/31預訂，11/08至11/21領取

➤預約：民眾若有讀卡機，前往五倍券官網後，插入個人健保卡辨識身分，並選擇領取通路與門市即完成預約；如沒有讀卡機民眾，可登入健保快易通App，點選五倍券驗證，再進入官網登入驗證。

➤領取：在領取時間內收到簡訊通知，或在五倍券官網查詢後，前往超商事務機，選擇插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，再持小白單、健保卡至櫃檯，即可領取簽收紙本五倍券。

在官網預訂的民眾，除了4大超商，也可選擇前往合作的超市或藥妝門市領取紙本券五倍券，目前全聯、美廉社、康是美、屈臣氏皆為通路，領取時攜帶領券序號以及身分證正本，前往門市櫃台確認後簽收。

▲10月16與23日兩個周六，也可領券。（可點圖放大／經濟部提供）

【郵局】

10月4日起，民眾可至中華郵政官網或透過電話專線預約，10月12日至10月30日領券；11月1日則開放未預約民眾實體領券以及大宗預約領券，大宗預約領券開放六人以上，屆時里長也可以協助里民領取。

➤郵局官網預約：民眾在10月4日起可至郵局官網後，選擇郵局服務據點、日期、時段，依序填入預約數量、身分證號碼以及手機號碼，即可完成預約紙本五倍券。

➤電話預約：可撥打0800-700-199專線，由服務人員協助預約。

➤領取：在郵局官網或專線完成預約者，10/12起攜帶健保卡或身分證明文件，前往全國郵局據點，經郵局櫃檯人員資格確認後，即可領券簽收五倍券。而10/16、10/23兩個週六，支局將提供全日服務，機關、學校內郵局除外。