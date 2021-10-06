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社會 社會焦點 保障人權

「縣長，我可以看到你！」女店員個性堅強...潘孟安感動又辛酸

▲屏東縣長潘孟安6日親上火線開記者會 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣長潘孟安6日親上火線開記者會 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「縣長我可以看到你了」，「你看的到我，看得清楚嗎？」針對高樹鄉超商攻擊案，屏東縣長潘孟安6日親上火線，除轉達前一日探視時，潘女已取下眼罩可以清楚看見他，「那種開朗心情，讓我很感動」，並透露再過一星期，潘女就可以出院。而他在回覆媒體提問時表示，縣府是跟家屬討論後，才在第一時間公佈諮詢專線，協助民眾取得家屬的捐款帳號，給予最直接的幫忙。

▲屏東縣長潘孟安6日親上火線開記者會 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

潘孟安今天出面談挖眼案，他說，昨天有去醫院探視，潘小姐非常樂觀開朗，也有睜開眼睛看著他。潘問她「你看的到我，看得清楚嗎？」潘女也回答看得到。

「潘小妹堅強的個性，令人感動卻又辛酸！」他說，探視過程中最高興的是聽到「縣長，我可以看到你！」而她也不斷說自己一定會好好加油、盡快好起來，也請他轉達心中對社會各界的感謝之意。

▲▼ 潘女首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

▲ 潘女日前在母親、哥哥陪伴下首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

潘孟安說，知道這起事件的第一時間，他請具有社工背景的副縣長吳麗雪趕到醫院探視，他個人則是打電話跟王院長聯繫，請託務必全力救治，之後也一直密切用電話掌握手術及傷勢復原情形；前面幾天因為院方認為潘小姐不宜與外界接觸，包括吳副縣長第一天也沒有看到潘小姐本人，只接觸到潘媽媽，因此，他才在院方評估狀況良好，已取下眼罩的5日下午前往探視，並得知再過一週左右就可以先返家休養。

他又說，目前除由醫院社工安排諮商，未來出院後也將由衛生局、社會處等相關單位持續追蹤，並安排心理諮商師關懷，同時關心家庭狀況，協助傷者盡早走出陰霾。

針對媒體詢問捐款帳戶情事，他表示，對於外界的各種評論都會概括承受，確有不足之處也會檢討改進，但第一時間跟家屬討論後，權衡法令與家屬的實際需求決定，為減輕家屬負擔，對外公佈社會處鹽埔家庭服務中心專線電話，由社工代接民眾的捐款電話，並告知相關訊息，也避免個資曝光。過程中，社工接電話接到手軟，非常辛苦，希望外界不要以訛傳訛！

至於家屬公開帳號後，一度關閉又重新開啟，會先尊重家屬的決定，但提醒家屬捐款來自十方，也要對十方有所交待，因此，請家屬設定未來醫療復建所需的額度，務必讓善款做最有效的運用。

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