　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宅神自嘲捐款比賽幼稚了！加碼再捐50萬　嗆潘孟安：善款沒有夠的

▲朱學恆6日再捐50萬給潘姓女店員 。（圖／記者陳崑福攝）

▲朱學恒6日再捐50萬給潘姓女店員 。（圖／取自朱學恒臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東高樹潘姓超商女店員遭思覺失調症的楊姓男子，導致眼睛受到重創送醫開刀治療，宅神朱學恒繼4日捐款10萬元並公佈潘女私人帳號後，6日再捐50萬元，他並在臉書透露再捐款緣由「善人遭難，眾善同悲」，「行有餘力本身就是一個福分，應該要好好珍惜，沒甚麼好比較的。」

▲朱學恆6日再捐50萬給潘姓女店員 。（圖／記者陳崑福攝）

「我們不是只有彼此，而是，我們還有彼此」；朱學恒臉書說，潘妹妹事件後，「在網路上和PTT看到了我多年未見的網路大團結，大家擺下紛爭，擱置對八卦的興趣，光是PTT就有一千篇以上的網友捐款、關切，有的人捐完之後戶頭餘額已經提不出來，有的人捐出來的錢比餘額要多好幾倍，高雄長庚醫院也負擔了所有的醫藥費」。

「仔細想想，一般人的舉動比我們這些行有餘力的人還要偉大多了，我捐的十萬元，遠比不上家中揹著房貸的上班族的一千元，遠比不上新手爸爸徵求老婆同意捐出的三千元，當然更比不上把整個月薪水都挪來捐款給潘妹妹的上班族，當然也比不上肥宅工程師月底捐出的五百元」。

「我再捐出五十萬給屏東的那位潘妹妹和她的家人，原因很簡單，善人遭難，眾善同悲」。

「我行有餘力，能夠捐錢給待用餐，能夠支援警消，能夠幫助遭逢奇難的人，本身就是一個福分，應該要好好珍惜，沒甚麼好比較的」。

「潘妹妹和潘哥哥，善款沒有夠的，善款要支援你們復健，重回正常生活，未來的路還很長，我也相信你們會如同承諾一樣的惜福感恩，將來若是你們行有餘力還會支援其他有需要的人，把我們的福份分給他們」。

「捐款比賽甚麼的，我承認我幼稚了，我不會再去比較誰多誰少，有捐款的都是善念，都是善人，沒有多少之別，都是好的」。願你我都能行走在善的道路上。

由於遭挖眼的潘姓女店員家境清貧，事件發生過後，不少名人、網友紛紛詢問捐款方式，但屏東縣政府堅稱依法無法協助募款，也不能開立公益帳戶，朱學恒4日先是公佈潘女的帳戶資訊，表示已集資10萬元匯入潘女的戶頭。

5日再引用「屏東縣社會救助金專戶設置管理與運用規定」規範，質疑「屏東縣政府的公務人員只想少做點事，用法規來擋，是不是連自己的社會救助金專戶設置規定都沒看？」，點名屏東縣長潘孟安「出來打球啦！」

稍早，屏東縣長潘孟安對設立捐款帳戶一事指出，表示「法規有法規的規範，其他縣市有其他縣市的做法」，屏縣府除了尊重相關法規外，也面對問題，與潘女家屬面對面討論，家屬也有反應，許多善心人士致電，導致他們接電話接到手軟，希望政府單位能幫忙代接。

潘孟安透露，過程中已取得潘女家屬的同意，使用潘女的個人帳戶進行專款專用，除了社會處以外，也有其他單位的社工協助媒合。針對對家屬公開帳號後關閉，關閉後又開，縣府尊重家屬的一切決定，但提醒家屬設定捐款目標金額，並公佈捐款明細，縣府則擔任從旁協助的角色。

ET快訊
快訊／高雄毒犯拒捕！扮蜘蛛人爬7樓屋簷與警對峙中
陳柏惟認肇逃「LINE群組崩潰」　鐵粉驚人對話曝
300萬五倍券來了！　炸滿超商照曝光
快訊／窮到欠黨工薪水　國民黨彰化黨部1.21億拍出
BNT準備開搶！　23~46歲「苦等第一劑人數」公布
快訊／柯文哲宣布北市今晚KTV開唱！　進場掃2次QR Cod
快訊／蔡英文正告北京：共機擾台嚴重破壞區域和平
莫德納3天內到貨！指揮中心曝「下一波接種對象」
快訊／北市內用解禁！　柯文哲：不需隔板、梅花座
老婆每晚離房！男星疑被戴綠帽　攤牌才知「內疚真相」
宅神加碼50萬捐挖眼女店員　嗆潘孟安：善款沒有夠的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金錢豹轉型「防疫比中央更嚴」　13平方米包廂只能坐4人

分手遭瘋狂騷擾　第23回提到「這3個字」他真的嚇壞了

進門看這幕就鼻酸！他騎車遭撞腿傷　意外揭慘況：母腦傷父中風

快訊／高雄毒犯拒捕！扮蜘蛛人爬7樓屋簷受困　與警對峙中

快訊／窮到積欠黨工薪水挨告　國民黨彰化縣黨部1.21億拍出

快訊／金山海面火燒船！濃黑煙竄天際　鄰近漁船救援中

70歲老千誆助80歲翁辦農保　詐得4萬爽2天遭逮身上剩4千

收購靈骨塔詐1200萬！女會計師也中招　四海幫海青堂主嫌收押

《角頭2》票房破億　電影公司私吞1400萬分紅挨告

快訊／北市大同區5樓高建築「頂樓濃煙狂竄」！警消搶救中

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

藍心湄曝ㄎㄧㄤ照「該鬆都鬆了」　黃子佼再穿金鐘戰袍：電視人要互相加油

金錢豹轉型「防疫比中央更嚴」　13平方米包廂只能坐4人

分手遭瘋狂騷擾　第23回提到「這3個字」他真的嚇壞了

進門看這幕就鼻酸！他騎車遭撞腿傷　意外揭慘況：母腦傷父中風

快訊／高雄毒犯拒捕！扮蜘蛛人爬7樓屋簷受困　與警對峙中

快訊／窮到積欠黨工薪水挨告　國民黨彰化縣黨部1.21億拍出

快訊／金山海面火燒船！濃黑煙竄天際　鄰近漁船救援中

70歲老千誆助80歲翁辦農保　詐得4萬爽2天遭逮身上剩4千

收購靈骨塔詐1200萬！女會計師也中招　四海幫海青堂主嫌收押

《角頭2》票房破億　電影公司私吞1400萬分紅挨告

快訊／北市大同區5樓高建築「頂樓濃煙狂竄」！警消搶救中

正德9月營收年增133.41%、月增48.78%　藉市場大好脫胎換骨

金錢豹轉型「防疫比中央更嚴」　13平方米包廂只能坐4人

為第一線里長發聲　北市議員提案「里長優先施打流感疫苗」

默沙東新冠口服藥各國搶買　新加坡簽訂採購合約

分手遭瘋狂騷擾　第23回提到「這3個字」他真的嚇壞了

媽興奮開車載愛犬出遊　後座阿金皺眉「厭世3連拍」從疑惑到認命

2張圖澄清「藏疫苗」質疑　北市：接到院所反映能否精準點

連2貶！新台幣收盤貶值 6.3分　收在27.97元

NCC修法設立管制射頻器材專用證號

Pixel 6系列來了！　谷歌發表會10月20日凌晨登場

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

即／丁允恭酒駕撞傷女騎士　不起訴理由曝

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

遊覽車司機遭控撞女學生肇逃！怒PO玩命影片反擊

撿到皮夾送警局…她慘挨告「求償15萬2千」結局曝！

鄧佳華襲胸G奶網紅「認錯道歉」：以後會好好做人

3度車內狂震人夫！健身房小三「小聲的叫」GG了

台大學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控延誤就醫

把2下屬罵到癱軟送急診　交通分隊長被記過

遭挖眼女店員出院時間曝　健保以外高雄長庚全包了

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

更多熱門

相關新聞

朱學恒再捐50萬！認嗆網紅牙醫：我幼稚了

朱學恒再捐50萬！認嗆網紅牙醫：我幼稚了

宅神朱學恒與網紅牙醫史書華的「捐款競賽」還在燒，事實上，史書華早在3日就霸氣捐款10萬給屏東女店員，事後，朱學恒找王世堅、連勝文、江啟臣等人也一起捐10萬，此舉讓史書華不滿開酸。兩人隔空交火，史還PO出百萬善款收據，而稍早朱學恒宣布加碼個人再捐50萬，引發討論。

遭挖眼女店員能睜眼看人　視力正常

遭挖眼女店員能睜眼看人　視力正常

屏縣府挖眼案「不設募款帳戶」挨轟！　潘孟安回應了

屏縣府挖眼案「不設募款帳戶」挨轟！　潘孟安回應了

3大超商「雙十限定優惠」懶人包

3大超商「雙十限定優惠」懶人包

懷疑女店員找錯錢…男持刀折回超市！她嚇壞：上班會怕

懷疑女店員找錯錢…男持刀折回超市！她嚇壞：上班會怕

關鍵字：

挖眼超商女店員朱學恒宅神捐款

讀者迴響

熱門新聞

陳柏惟坦承10年前疲勞駕駛肇事逃逸　「我感到非常不好意思」

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹這幕

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停課1天

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面