宅神自嘲捐款比賽幼稚了！加碼再捐50萬　嗆潘孟安：善款沒有夠的

▲朱學恒6日再捐50萬給潘姓女店員 。（圖／取自朱學恒臉書，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

屏東高樹潘姓超商女店員遭思覺失調症的楊姓男子，導致眼睛受到重創送醫開刀治療，宅神朱學恒繼4日捐款10萬元並公佈潘女私人帳號後，6日再捐50萬元，他並在臉書透露再捐款緣由「善人遭難，眾善同悲」，「行有餘力本身就是一個福分，應該要好好珍惜，沒甚麼好比較的。」

「我們不是只有彼此，而是，我們還有彼此」；朱學恒臉書說，潘妹妹事件後，「在網路上和PTT看到了我多年未見的網路大團結，大家擺下紛爭，擱置對八卦的興趣，光是PTT就有一千篇以上的網友捐款、關切，有的人捐完之後戶頭餘額已經提不出來，有的人捐出來的錢比餘額要多好幾倍，高雄長庚醫院也負擔了所有的醫藥費」。

「仔細想想，一般人的舉動比我們這些行有餘力的人還要偉大多了，我捐的十萬元，遠比不上家中揹著房貸的上班族的一千元，遠比不上新手爸爸徵求老婆同意捐出的三千元，當然更比不上把整個月薪水都挪來捐款給潘妹妹的上班族，當然也比不上肥宅工程師月底捐出的五百元」。

「我再捐出五十萬給屏東的那位潘妹妹和她的家人，原因很簡單，善人遭難，眾善同悲」。

「我行有餘力，能夠捐錢給待用餐，能夠支援警消，能夠幫助遭逢奇難的人，本身就是一個福分，應該要好好珍惜，沒甚麼好比較的」。

「潘妹妹和潘哥哥，善款沒有夠的，善款要支援你們復健，重回正常生活，未來的路還很長，我也相信你們會如同承諾一樣的惜福感恩，將來若是你們行有餘力還會支援其他有需要的人，把我們的福份分給他們」。

「捐款比賽甚麼的，我承認我幼稚了，我不會再去比較誰多誰少，有捐款的都是善念，都是善人，沒有多少之別，都是好的」。願你我都能行走在善的道路上。

由於遭挖眼的潘姓女店員家境清貧，事件發生過後，不少名人、網友紛紛詢問捐款方式，但屏東縣政府堅稱依法無法協助募款，也不能開立公益帳戶，朱學恒4日先是公佈潘女的帳戶資訊，表示已集資10萬元匯入潘女的戶頭。

5日再引用「屏東縣社會救助金專戶設置管理與運用規定」規範，質疑「屏東縣政府的公務人員只想少做點事，用法規來擋，是不是連自己的社會救助金專戶設置規定都沒看？」，點名屏東縣長潘孟安「出來打球啦！」

稍早，屏東縣長潘孟安對設立捐款帳戶一事指出，表示「法規有法規的規範，其他縣市有其他縣市的做法」，屏縣府除了尊重相關法規外，也面對問題，與潘女家屬面對面討論，家屬也有反應，許多善心人士致電，導致他們接電話接到手軟，希望政府單位能幫忙代接。

潘孟安透露，過程中已取得潘女家屬的同意，使用潘女的個人帳戶進行專款專用，除了社會處以外，也有其他單位的社工協助媒合。針對對家屬公開帳號後關閉，關閉後又開，縣府尊重家屬的一切決定，但提醒家屬設定捐款目標金額，並公佈捐款明細，縣府則擔任從旁協助的角色。