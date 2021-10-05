蒜香十足！台式「蒜味鹹酥雞冷凍包」新登場　只有1通路買得到

▲罪惡台式「香香鹹酥雞冷凍包」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼搶攻美式炸雞市場後，人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」這次搬出台味十足的「香香鹹酥雞」冷凍包，選用國產無骨雞肉結合特調蒜味，再附上獨家蒜香胡椒粉包，打造超濃郁蒜香口感，且無論使用氣炸鍋、油炸、烤箱通通可以進行料理，即日起於指定通路開賣，趕緊衝買在家追劇就能嗑。另，拿坡里「戰斧雞腿」也剩7天吃得到，速食控可要把握機會。

▲▼香香蒜味鹹酥雞用氣炸鍋、烤箱、油炸方式都可料理。



繼光香香雞推出全新「香香鹹酥雞經典蒜味 」冷凍包，將人氣香香炸雞變身罪惡鹹酥雞，嚴選國產無骨雞肉製成酥脆多汁炸雞，搭配特調蒜味配方將蒜香再升級，鹹酥雞上桌後還可灑上獨家蒜香胡椒粉包，蒜味十足的滋味讓人忍不住一口接一口，尤其免解凍就可放進氣炸鍋、烤箱進行料理，也可使用油炸方式，口味可都有稍微不同，即日起於全聯獨家開賣。

▲拿坡里戰斧雞腿倒數1周吃。

另，拿坡里日前也將店內超人氣品項「戰斧雞腿」搬回來了，使用國產連腿排大雞腿裹上義式炸雞粉，現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配多汁雞腿肉，微辣口感更是讓人一口接一口，且現在還有整桶6支「66折」優惠，現省160元就能吃到，10月11日前限定登場，只剩7天可以吃，鐵粉可要把握機會。

【你可能也想看】

►麥當勞雞塊、那堤全買1送1！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看

►身分證準備好！10月壽星限時8天吃「必勝客免費比薩」

►家中必備！網最愛「台灣泡麵TOP10」 這款CP值超高外國人也愛

►我們的美麗就用白紙黑字寫下