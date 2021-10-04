　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

牛肉堡、中薯買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃　85元就能嗑套餐

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王10月限定優惠券來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

10月吃爆了！人氣速食品牌「漢堡王」10月限定「超殺優惠券」登場，祭出全新24種人氣優惠，包括洋蔥牛肉堡、中薯買1送1等，還有雙人套餐每人最低85元就能爽嗑一頓，即日起至11月18日限時開吃。另，必勝客至10月8日前也有限量「10月生日我請客」活動，通通要把握。

▲▼漢堡王10月限定優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

▲▼優惠券內容一次看。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

▲▼漢堡王10月限定優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

超有感小確幸來了，漢堡王最新「激省優惠券」祭出24種全新優惠，不僅有個人、雙人超省餐，其中，雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣。

而速食控最愛的「買1送1」這次也沒缺席，有中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1，省到不行，即日起至11月18日限時吃，提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

▲▼必勝客推10月生日優惠活動。（圖／業者提供）

▲必勝客現正舉辦推「生日我請客」活動。（圖／業者提供）

另，必勝客近日也驚喜推出「生日我請客」活動，只要出生年介於民國98年至103年之間，且是10月的小小壽星，10月8日由爸媽帶著至全台任一門市消費任何餐點，即可免費吃「夏威夷個人比薩1個」，全台只有1萬個，送完為止，提醒須出示、身分證或健保卡有記載生日證明才可參加。

【你可能也想看】

►麥當勞雞塊、那堤全買1送1！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看
►身分證準備好！10月壽星限時8天吃「必勝客免費比薩」
►家中必備！網最愛「台灣泡麵TOP10」　這款CP值超高外國人也愛

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
受託替表姊捧斗！他收8萬金飾卻不認　喪禮全場傻眼
快訊／打錯40人AZ劑量　醫院遭停權
《俗女2》夫妻檔肉麻秀恩愛　網看呆：原來是真的情侶
所長「踹桌、自打巴掌」　失控原因曝：2警爽煎牛排
海濱活動口罩鬆綁　陳時中：上岸還是要戴好！
BNT預約平台當了！他見沒跳亂碼「有進步」　結果被慘踢
統一獅球員酒駕撞貨車　被逮畫面曝！
恆大、恆大物業「開市前停牌」！　原因不明
快訊／大佳河濱公園沉船意外！　11人落水
快訊／統一獅球員出車禍！酒測值高達1.03

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

牛肉堡、中薯買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃　85元就能嗑套餐

消滅痘痘肌靠「這一顆」　網紅森田分享秘訣

糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

京站「開夜市」首推跨店點餐　花五倍券抽小豪宅

五月花x橘子工坊「快閃折扣」只有這天！小資狂推「厚棒衛生紙、洗衣金球」必囤

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

牛肉堡、中薯買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃　85元就能嗑套餐

消滅痘痘肌靠「這一顆」　網紅森田分享秘訣

糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

京站「開夜市」首推跨店點餐　花五倍券抽小豪宅

五月花x橘子工坊「快閃折扣」只有這天！小資狂推「厚棒衛生紙、洗衣金球」必囤

約定環球阿迷趴　光良以情歌會桃猿

爆「染疫老師去過阿公店」　名嘴遭NCC移送假訊息結果出爐

苦等莫德納第2劑超過10週！民憂「保護力衰退」⋯中研院長回應了

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘　女伴原諒他卻丟一堆垃圾在地

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

潘朵拉文件揭政要鉅額財富！　香港前特首董建華家族涉72境外公司

陳一新／「求同尊異」是對「共謀統一」最佳回應

便宜、面積大！購屋族青睞　高雄市擠進上百個重劃區

Marvell執行長：晶片短缺情形仍持續　恐怕會延續至2022年後

楊家維酒測值高達1.03　中職將依新規嚴懲

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

消費熱門新聞

全聯六款超欠囤商品

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

週末親子加溫絕招大公開

速食店超殺優惠券祭牛肉堡買1送1

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

京站首推跨店點餐　同夜市吃法

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

消滅痘痘肌靠「這一顆」

八點檔女神回歸　暴風甩肉10公斤

中山附醫研發天然漢方減脂茶配方　 哈孝遠：一天一杯真能瘦

麥當勞振興超佛！早餐買1送1優惠詳看

電商振興月搶先開跑　免綁定再送5000

台廠研發「黑科技神褲」　襲擊歐美時尚圈

新光三越週年慶史上最殺

更多熱門

相關新聞

必比登「昶鴻麵點」恢復營業了

必比登「昶鴻麵點」恢復營業了

等了135天，老客人終於可以吃到昶鴻麵點的菊花肉麵！5月疫情爆發後，昶鴻麵點從5月15日開始休息，雖然8月起雙北也開放內用了，但昶鴻麵點在各種考量下並未同步，而在近期疫情趨緩下，相隔135天之後終於在9月27日恢復營業，這也是從民國43年開業以來，休息最久的一次。

麻香辣一應俱全！東區新開幕網美麵館

麻香辣一應俱全！東區新開幕網美麵館

每日新鮮現殺！台南虱目魚湯飄香40年

每日新鮮現殺！台南虱目魚湯飄香40年

深澳漁港內的玻璃咖啡屋享受愜意時光

深澳漁港內的玻璃咖啡屋享受愜意時光

50年老店大車輪插旗中山區開新店

50年老店大車輪插旗中山區開新店

關鍵字：

美食情報漢堡王必勝客

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

星巴克10／4起連4天買一送一　

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面