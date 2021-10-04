牛肉堡、中薯買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃　85元就能嗑套餐

▲漢堡王10月限定優惠券來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

10月吃爆了！人氣速食品牌「漢堡王」10月限定「超殺優惠券」登場，祭出全新24種人氣優惠，包括洋蔥牛肉堡、中薯買1送1等，還有雙人套餐每人最低85元就能爽嗑一頓，即日起至11月18日限時開吃。另，必勝客至10月8日前也有限量「10月生日我請客」活動，通通要把握。

▲▼優惠券內容一次看。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）



超有感小確幸來了，漢堡王最新「激省優惠券」祭出24種全新優惠，不僅有個人、雙人超省餐，其中，雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣。

而速食控最愛的「買1送1」這次也沒缺席，有中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1，省到不行，即日起至11月18日限時吃，提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

▲必勝客現正舉辦推「生日我請客」活動。（圖／業者提供）

另，必勝客近日也驚喜推出「生日我請客」活動，只要出生年介於民國98年至103年之間，且是10月的小小壽星，10月8日由爸媽帶著至全台任一門市消費任何餐點，即可免費吃「夏威夷個人比薩1個」，全台只有1萬個，送完為止，提醒須出示、身分證或健保卡有記載生日證明才可參加。

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