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明天搶囤！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　加碼優惠一次看

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國際咖啡日還沒囤夠嗎？全家每月限時1天的「好咖日」又來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，同樣不限冷熱、開放寄杯，再加碼指定罐裝咖啡買6送6、指定鬆餅系列限量買6送3，明（6）日上午10準時開搶。另，星巴克買1送1也要把握最後4天，趕緊衝喝。

▲▼全家罐裝咖啡。（圖／業者提供）

▲罐裝咖啡同享買6送6優惠。

全家本月限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」、「罐裝咖啡（咖啡拿鐵、盧安達黑咖啡）買6送6」、「極鬆餅系列買6送3」共3大限定優惠，明（6）日上午10時起即可透過全家APP中的「隨買跨店取」購買，單品咖啡每人限購2組，且開放寄杯、冷熱互換；罐裝咖啡同樣每人限購2組；極鬆餅限量5000組，每人限購1組，通通須在12月25日前兌換完畢。

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克至10月8日前有指定飲品買1送1。（圖／記者蔡惠如攝）

另，人氣連鎖咖啡品牌「星巴克」即日起至10月8日也祭出「指定飲品買1送1」優惠，期間每日上午11時起至晚上8時只要到店購買任一大杯「含乳系列飲料」，並加價換成燕麥奶，即可享好友分享優惠一次。提醒原價及贈送之飲品更換燕麥奶皆須加價收費，每人、每次最多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠服務。

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