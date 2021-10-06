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國慶影片新定義「護國神山」！刻畫百工臉孔：就是2300萬的台灣人

▲▼文化總會公布110年度國慶影片《台灣，勇敢前行》（圖／文化總會提供） 

▲文化總會公布110年度國慶影片《台灣，勇敢前行》，重新定義「護國神山」。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會今（6）日公布110年度國慶影片，以「台灣，勇敢前行」的主題，刻劃百工百業國人「韌命」的臉孔，令人動容；而影片更重新定義了「護國神山」，指出台灣的護國神山永遠不會倒，「因為這座島上2300萬的台灣人，就是台灣的護國神山」。

今年國慶影片《台灣，勇敢前行》由文化總會製作，影片透過菜市場中賣番薯的攤販、在烈日下揮汗工作的工人、農田水路中勤奮耕耘的農民、在家裡客廳車縫手工的婦女等各行各業，呈現上一代台灣人的生活樣貌。旁白提到，以前常有人說，台灣人是「蕃薯仔命」，不管時勢艱難，都可以落土生根、開枝散葉，「這是認命，也是韌命。」

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內容也敘述，台灣從農田水路，走到5G網路；從家庭手工，做到晶圓代工。上一代的台灣人，一步一腳印走出自己的價值，年輕這一代，更已經走出台灣，站上國際舞台，「贏」向全世界，畫面中則播放著今年在東京大放異彩、為國爭光的運動選手們。

影片更重新定義了「護國神山」，提到儘管這兩年，世界遭受疫情無情的衝擊，百工百業卻能靠著自律和謹慎，度過一波又一波的危機。「台灣的護國神山永遠不會倒，因為祂就是這座島上2300萬的台灣人！」

國慶影片《台灣，勇敢前行》目前已在文化總會臉書公開分享，上線短短2小時已吸引1.2萬人次觀看。

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