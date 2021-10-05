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「國民女婿」將領唱國歌！陳時中承諾：降級時羅一鈞在記者會上唱

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

國慶大典下周登場，醫療應變組副組長羅一鈞將代表防疫團隊出席並領唱國歌。羅一鈞表示，感謝國人肯定，會盡好本分帶給大家成功儀式，陳時中則笑說，未來降級時，再讓羅一鈞在記者會上唱歌給大家聽。

國慶大典將在10月10日登場。今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，要傳達世界攜手面對一波波的防疫挑戰。往年國歌領唱都會邀請全國各界的優秀人士，或是有特殊貢獻者一同參與。今年帶領台灣挺過疫情挑戰的防疫團隊，將由疾管署副署長羅一鈞代表出席。另外，還包括第一線的醫護人員、奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎等。

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今（5日）下午疫情記者會中，指揮官陳時中表示，大家都知道羅一鈞本來就很會唱歌，三年前第一次聽到羅一鈞唱歌時還不認識羅一鈞，「當時就有一個年輕人從後面一路唱上來跳到台上去唱得非常好」。

羅一鈞回應，當然覺得很榮幸，能夠代表中央與地方防疫夥伴，幕後也很多到工作到半夜仍燈火通明的同仁，平常在記者會上不會被大家看見，能夠在國慶大典上唱歌，是國人肯定，感謝主辦推薦，也會盡好本分，帶給大家成功儀式。

至於有媒體提問能否請羅一鈞唱歌讓民眾見識，陳時中則緩頰表示，這題不好回答，「我幫他回答」，替羅一鈞答應在未來降級時，羅一鈞再在記者會上唱歌給大家聽。

羅一鈞曾因「半夜睡不著覺」，逛PTT發現新冠肺炎病毒訊息，成為「鍵盤柯南」；他多次在記者會對醫護溫情喊話，被網友封為暖男；民進黨立委鄭運鵬曾在臉書寫道「每天看指揮中心記者會，都會覺得羅一鈞是那種丈母娘們會喜歡的好女婿型高材生。」更讓羅多了國民女婿稱號，不過當時羅僅回應，「希望民眾能關注在講出去的資訊上，而非關注於他本人。」

▲羅一鈞將領唱國歌。（圖／翻攝國慶大會手冊）

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