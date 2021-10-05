羅太太看過來！羅一鈞將登國慶大典領唱國歌

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）



記者陳家祥／台北報導

一年一度的國慶大典將在下周日10月10日登場。今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，要傳達世界攜手面對一波波的防疫挑戰。根據規劃，今年同樣會有各界人士領唱國歌的流程；其中，今年帶領台灣挺過一波波疫情挑戰的防疫團隊也獲邀參與，將由疾管署副署長羅一鈞代表出席。

國慶籌備委員會今舉行記者會，公布國慶大典相關流程與細節。今年首次採第二現場連線表演、直升機吊掛歷年最大國旗外，將由防疫、運動、警、消等不同領域6位英雄代表及國立客家兒童合唱團共同領唱國歌，並有晚會、焰火等系列慶祝活動，讓全國北中南共同歡慶中華民國生日。

立法院長游錫堃說，今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，雖然世界正面對一波波的防疫挑戰，但國際民主夥伴齊心並肩、對抗疫情，讓台灣在抗疫的漫長艱辛道路上從不孤單，而今年國慶主視覺主要由六條繩線交織紐結，代表了民主、自由、平等、人權、希望與和平6個元素，展現台灣人民團結的緊密力量。

往年國歌領唱都會邀請全國各界的優秀人士，或是有特殊貢獻者一同參與。今年今年帶領台灣挺過疫情挑戰的防疫團隊，將由疾管署副署長羅一鈞代表出席。另外，還包括第一線的醫護人員、奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎等。

▲羅一鈞領唱國歌。（圖／翻攝國慶大會手冊）