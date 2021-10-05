陸央廣總台發聲「繼續支持台灣藝人參演」　批「綠媒」亂扣帽子

▲大陸央廣總台發聲，力挺台灣藝人在大陸年節慶祝活動登台演出。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸央廣電視總台1日播出《中國夢 祖國頌－2021國慶特別節目》，台灣藝人黃品源、張韶涵受邀登台，和香港藝人及大陸藝人一同進行表演，招致部分台灣媒體批評，同時也引起兩岸輿論熱議。對此，主辦方發言人昨（4）日表示，繼續歡迎台灣演藝人員來參加節目製作，與大陸同胞同台演出。

▲張韶涵與大陸藝人阿雲嘎一同表演。（圖／翻攝央視）

對於部分媒體批評台灣藝人不適合在大陸「國慶」相關慶祝晚會表演，央廣總台發言人表示，台灣演藝人員來大陸發展，參加總台主辦的文藝晚會等活動，觀眾喜愛、社會反響積極，「島內綠媒罔顧事實，動輒對與大陸交往的台灣演藝人員進行威脅恐嚇、亂扣帽子，只能說是欲加之罪何患無辭，我們堅決反對。」

▲黃品源與兩岸三地藝人一同演出。（圖／翻攝央視）

該發言人指出，每逢中華兒女的重大節日，中央廣播電視總台都會製作文藝晚會等特別節目，邀請港澳台同胞和大陸演藝人員一起參與演出，共享節日榮光，「今年的國慶節也是如此。總台推出的《中國夢 祖國頌——2021國慶特別節目》，僅在電視端就觸達觀眾7815萬人次，新媒體話題互動量超過50億次。無論是藝術水準還是海內外觀眾的滿意度，今年的國慶特別節目都創下了新高。」

大陸中央廣電總台於2018年正式組建，將原有的中央電視台（中國國際電視台）、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台編制撤銷，對內保留呼號，對外則統稱為「中國之聲」，由中共中央宣傳部統一管理。