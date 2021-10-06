真的變「好兄弟」！他見色忘友慘被當死人　死黨嗨辦「葬禮」

▲英國一群男子為見色忘友的兄弟舉辦喪禮。（圖／翻攝自Ladbible，下同）

記者張寧倢／編譯

英國一群年輕小伙聚在一起，只為了幫好友羅素（Ellis Russell）舉辦喪禮，儀式上眾人面露哀悽向他道別，但仔細一看，棺材裡沒有遺體，只有一張放大的半身照。因為事實上，羅素人根本還好端端地活著，甚至交到新女友，這場葬禮便是大夥為了挖苦他，談戀愛後即將遠離朋友圈而開的一場「地獄級玩笑」。

根據Ladbible報導，好友詹金斯（Aled Jenkins）解釋，「我們以前有個叫羅素的朋友，我們每天都能見面，但最近他開始談戀愛了，並決定只用手機通訊軟體和朋友們聯絡，這樣他才有更多時間陪女友和貓，這種見色忘友的行為，在男人世界中是不被接受的。」他們決定為羅素辦喪禮，不是為了他本人，而是紀念他作為男孩的日子已逝，現在要讓他安息，告別彼此『消失的兄弟情』。

據報導，這群年輕男子合力將這場喪禮舉辦得有模有樣，不僅氛圍感動、美好又令人傷心，還用木盒做了一個白色的棺材，上頭寫著「安息吧！埃利斯羅素1994-2021」。棺材中沒有遺體，取而代之的是一幅等身大小的人像看板，還選了一張羅素帶著快樂笑容的照片，西裝筆挺的大夥們圍著棺材一起合照，點了幾根蠟燭、放上鮮花，煞有其事地向羅素道別。

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