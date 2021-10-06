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英國缺司機掀「加油之亂」 出動軍人開油罐車

▲▼英國為解決「加油之亂」，出動軍人開油罐車。（圖／路透）

▲英國為解決「加油之亂」，出動軍人開油罐車。（圖／路透，下同）

文／中央社

英國政府表示，於4日起部署近200名軍用油罐車人員，其中100人是駕駛，協助運輸燃料到加油站，幫忙緩解重型貨車司機短缺引發開車族恐慌性購買的「加油之亂」。

經過一週來民眾恐慌性搶油、加油機前爆發衝突以及用水瓶裝汽油囤貨等亂象後，許多英國加油站仍無油可加。

法新社報導，批評人士歸咎政府未採取行動解決卡車司機短缺問題。英國去年底結束過渡期、今年1月正式脫離歐洲聯盟（EU），加上疫情影響，許多外國卡車司機離境。

司機人力短缺不僅影響燃料運輸，也導致超市貨架上空蕩蕩，民眾擔心耶誕食品和禮物貨運也受波及。

首相強生（Boris Johnson）政府部會首長多日來都堅稱這場危機正在降溫甚或結束，但零售業者表示，2000多個加油站仍鬧油荒，倫敦和英格蘭南部各地路透社記者說，數十個加油機仍然關機。

▲▼英國為解決「加油之亂」，出動軍人開油罐車。（圖／路透）

英國政府表示，軍事人員目前在全國各地的運輸地點接受相關訓練。 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說：「局勢趨於穩定的同時，我們的武裝部隊正在當地填補任何重要的空缺，並且支援業界輸送燃料到各地，以助國家維持運作。」

英國政府9月26日曾公布一項計畫，將向5000名外籍卡車司機和5500名禽業勞工發放臨時簽證，以緩解人力不足問題。一些卡車司機表示不願接受，理由是有效期限不夠長。

英國政府調整相關計畫，推出一項特定方案，允許最多300名油罐車司機立即到英國，但仍是暫時停留。 這300人納入上述5000人中，可以在英國工作到明年3月底。其餘4700人將從本月底陸續抵達，明年2月底前離開。

當局表示，5500名禽業勞工也將於本月底抵達，可以待到12月底。

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