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社會 社會焦點 保障人權

感謝國家隊竟引戰！政大教授嗆女網友「口罩看成胸罩」　挨告霸凌

▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲彭姓教授發文嗆女網友「把口罩看成胸罩」，挨告結果出爐。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳羿妏／台北報導

國立政治大學歷史系彭姓教授2020年2月22日在個人臉書公開發文寫道「感謝國家隊，解決口罩荒」，不料，一名元姓女網友見狀不認同留言反嗆「此等膜拜文不值得一讀」。隔天，彭男再度發文「我想某女士的漢語可能不太好，大概錯把口罩看成胸罩」等語回擊，此舉讓元女不滿認為是霸凌，提告求償20萬元精神撫慰金。不過，台北法院日前審理後，判元女敗訴，可上訴。

判決指出，事發當時，元女看到彭男發文寫道「感謝國家隊，解決口罩荒」不認同內容，便於下方留言寫道「以人為鏡，可以明得失！民主社會，怎麼帶風向說批評的聲音只是拉雞屎？口罩政策的確有未臻完善需要改進之處，只是歌功頌德、抹黑鬥臭的聲音蓋過、很多孩子沒適合尺寸的口罩戴，這是不爭的事實！此等膜拜文不值得一讀」。

結果彭男看完，隔天發文以「口罩非胸罩敬覆某女士」為題寫道「我想某女士的漢語可能不太好，大概錯把口罩看成胸罩」、「而他自己的臉比較少，戴成人口罩太大（最好是九頭身美女啦）」、「這麼嚴重的公主病，我建議某女士應該去看醫生」、「少一些公主病，別給台灣社會添麻煩」、「上面有某女士的帳號，要掐架，沒在怕」等語。

元女主張，彭男明知自己的發文對社會影響力大於一般大眾，仍留下帶有暴力、涉及女性貼身衣物的留言，對她網路霸凌，讓大眾認為她有病、弱智，進而讓她至今不敢閱讀網路文章，時常以淚洗面，侵害名譽權，受有精神上痛苦，故提告求償20萬元，並要求彭刪除貼文及留言。

彭男辯稱，自己只是探討口罩配發的公共事務，並非針對特定人品議論，且元女提起的刑事告訴，經檢方認定屬公眾評論、無主觀犯意，他已獲不起訴處分，而留言內容也只是他與臉書好友之間的應答，並非妨害名譽，即便用語有戲謔嘲諷之意，也尚未達到粗俗卑劣程度。

此外，元女使用的臉書非本名、照片也經過改造，無法辨識身分，大眾無法從他的貼文得知元女身分，且經查，元女在事發後仍持續上網，與臉書好友分享生活種種，並無元女所稱「不敢閱讀網路文章」等情況，現今生活緊張，若元女有身心狀況，應積極證明，症狀從何時開始，而非空言指控是因為他的貼文所導致的。

對此，法官勘驗相關事證後，認為彭男雖以胸罩類比口罩，用詞恐讓元女感到不適，惟疫情期間，口罩製作、發放等政策確實為可供公眾評論之事，因此彭男提出的不同意見、批評，難認有針對元女人身攻擊，故審酌後判元女敗訴，全案仍可上訴。

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