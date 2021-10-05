台灣乾淨、安全！清零關鍵曝光　醫點名這群人：可行動了

記者陳俊宏／綜合報導

台灣連5天本土+0，今天（5日）起山林、海濱與農林漁牧作業等空曠處將鬆綁口罩措施，並鬆綁餐飲內用部分。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，今起內用無須隔板、1.5公尺距離，是不是意味已經清零了；趕快返鄉看看家人吧，下一波Delta什麼時候漏進來，沒人敢打包票，但至少現在是安全、乾淨。

沈政男4日在臉書說，當然還是有人認為尚未清零，病毒依然潛藏隱密角落，因此，雖然你放寬內用限制，假使大家還是擔心疫情再起，那麼仍舊會有好多人不敢內用。

「總之，在我看來，病毒已經清零了」，沈政男認為，台灣現在已經沒有社區活動案例了，這是可以肯定的事，因此，如果你5月中旬以後就不敢坐車返鄉，現在可以行動了！趕快回去看看家人親戚與老鄰居吧！下一波Delta什麼時候漏進來，沒人敢打包票，但至少現在是安全、乾淨。

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▼今起海濱戲水可不用戴口罩，但仍應隨身攜帶口罩，並保持社交距離。（圖／記者蔡玟君攝）

▼沈政男說，如果你5月中旬以後就不敢坐車返鄉，現在可以行動了！（圖／資料照／記者林敬旻攝）

沈政男指出，至於要不要脫口罩在海濱踏浪、在餐廳跟人聚餐聊天，你自己判斷吧，「但我說過了，我不會做這樣的事。」

沈政男提到，他在6月6日投書說，「有人看到每日新增降不下來，建議升到四級警戒，施行封城，問題是封城只是封戶外活動，遏止不了家戶感染。也有人說病毒已經深入社區，不可能再清零，這並非事實。香港累積上萬例發病人數，但已連續一周零確診。放棄清零目標，就會鬆懈防疫，形成惡性循環。接下來疫苗即將逐漸到位，台灣有全民戴口罩＋精準疫調與確實隔離＋疫苗，絕對可以把Rt值降到前所未有的程度，恢復往日平靜生活。」

▼指揮中心調整戶外戴口罩規定。（圖／指揮中心提供）



沈政男表示，為什麼他在6月6日可以這麼說，因為他每天看非常多疫情資料，也學習各類流行病學評估工具；比如丹麥現在R值為1.1，看起來還不錯，好像解封三周以來，疫情依然能夠壓制，或許這就是主張「打了兩劑疫苗就不管」的人，心中的理想模式，問題是必須12歲以上幾乎達到百分百的施打率！這對台灣來說相當困難。

沈政男說，紐西蘭已經放棄清零了！幾個月前，他們的流行病學家看見台灣萬華疫情，在網路上表達了惋惜的看法，如今他們能不能看出，何以紐西蘭無法清零，「你想破頭也想不出來，我直接告訴你，因為就是有人不守規矩，依然還在群聚與社交啦」，封城無法完全壓制Delta，紐西蘭經驗已經證明了這一點，封城只是縮小感染規模，還須靠疫調匡列與隔離來殲滅零星病毒，紐西蘭很可能變成下一個新加坡了！

沈政男寫道，現在全世界只剩中國大陸、香港與台灣，還在守著清零策略，這意味什麼，你自己去想吧，「算了，你想破頭也想不出來，我直接告訴你：這三個地方，就是世上僅有，多數國民都認識孫中山與岳飛的地方。」

►本文獲得沈政男醫師授權。