新冠口服藥問世「免戴口罩」？權威醫：沒那麼簡單　完全解除有2條件

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新冠口服藥問世「免戴口罩」？李秉穎：沒那麼簡單　完全解除有2條件

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心專家小組成員李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

美國默沙東藥廠（Merck）日前公布的臨床試驗期中結果顯示，實驗性的新冠口服藥物莫奈拉韋（暫譯molnupiravir），可降低50%的死亡或重症住院機率，各界都相當好奇，這款藥物的問世是否能讓世人得以脫離口罩。但台大醫師直言，「沒那麼簡單」，想放棄口罩得先符合2個條件。

針對首款口服新冠藥物莫奈拉韋，美國默沙東藥廠（Merck）公布臨床試驗期中結果顯示，可降低50%的死亡或重症住院機率，也正盡快尋求美國的緊急授權。

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指揮中心專家小組成員、台大兒童感染科醫師李秉穎提到，這款藥物對重症及死亡降低的比例，有點類似以靜脈注射的瑞德西韋，作用基本上差不多，甚至稍微差一點，並非特別有效，但它的優點就在於「口服」。醫師表示，瑞德西韋不足之處是需要注射且供應有限，若是輕症患者以注射方式，就要待在醫院3至5天，而口服可在家自己服用即可，相較之下瑞德西韋的確較為麻煩。

但這款口服用藥的問世，若成功普及，是否也意味著口罩得以完全拋棄，李秉穎則強調，「沒有那麼簡單」，因為抗病毒藥物的治療偏向「亡羊補牢」，換言之，是在新冠病毒進入人體後，為了不讓它擴散太快，即便可以降低死亡率或住院率，但效果仍是有限，無法百分之百避免死亡。

李秉穎舉例，從抗流感藥物經驗可以知道，雖然抗流感藥有許多種，但都是用來減輕傷亡，並非得到流感後保證完全痊癒，藥物與疫苗間是相輔相成，要讓病毒完全不進入身體最有效的還是疫苗，甚至可以說，萬一來不及，病毒已經進體內時，抗病毒藥物的使用，有時不一定能發揮太大的效果。

李秉穎預期，抗新冠藥物未來一樣是與新冠疫苗相輔相成，減少重症、死亡比例。他指出，現在打了疫苗還是有看到穿透性感染，疫苗接種率達到70%的國家，取消口罩政策後仍發生很大的疫情，因此口罩的使用基本上不會因為疫苗大量注射，或有抗病毒藥物出現就放棄。

李秉穎說，想要拿掉口罩有2個條件，第一、世界疫情趨穩，病毒也不會隨便就進入台灣；第二、新冠病毒逐漸輕症化，死亡率跟住院率不像先前這麼高，才能比較放心地放棄所有口罩規定。

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