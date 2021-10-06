屏東騎士買防疫口罩慘遭曳引車輾斃　司機未和解判囚10個月

▲屏東騎士買防疫口罩慘遭曳引車輾斃，司機判囚10個月。上圖為屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬丹鄉楊姓鄉民騎機車出門要去買口罩防疫，為閃避路旁違停機車遭後方郭姓男子駕駛的曳引車輾斃，由於郭未和被害人家屬達成和解，屏東地院依過失致死罪判處有期徒刑10月，未宣告緩刑或易科罰金。法官判決指出，這起車禍，依鑑定報告，曳引車司機、被害人及路邊違規停放的機車都有過失責任。

判決書說，郭姓曳引車司機，於2020年2月13日早上駕駛自用曳引車載物欲往屏東縣內埔鄉某工地，途經萬丹鄉和平西路由西往東方向行駛，途經和平西路7號前時，適72歲楊姓鄉民騎乘機車行經該處，為閃避機慢車道遭鄭姓婦人等人（未據起訴）停放的機車，亦疏未注意與郭姓男子駕駛曳引車並行間隔，貿然往左偏行，遂與郭男駕駛曳引車右前車頭發生碰撞，楊男人車倒地，遭曳引車右側輪胎輾壓，致楊男頭顱破裂，身體多處受傷，當場死亡。檢方衣過失致死罪將郭起訴。

法院審理，將車禍往送鑑定，鑑定報告指出，「楊翁往左偏行，未注意與左側車輛並行間隔，為肇事主因，路旁5部機車，占用機慢車道停車，妨礙車輛通行，影響行車安全，為肇事次因，該聯結車未充分注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，為肇事次因」。

法官判決指出，車禍發生迄今已逾1年6月，郭男未與被害人家屬達成和解，若仍使郭男受到緩刑之利益，顯不符合一般社會大眾之法律情感，故難認其所宣告之刑以暫不執行為適當，自不宜宣告緩刑。