　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東騎士買防疫口罩慘遭曳引車輾斃　司機未和解判囚10個月

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東騎士買防疫口罩慘遭曳引車輾斃，司機判囚10個月。上圖為屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬丹鄉楊姓鄉民騎機車出門要去買口罩防疫，為閃避路旁違停機車遭後方郭姓男子駕駛的曳引車輾斃，由於郭未和被害人家屬達成和解，屏東地院依過失致死罪判處有期徒刑10月，未宣告緩刑或易科罰金。法官判決指出，這起車禍，依鑑定報告，曳引車司機、被害人及路邊違規停放的機車都有過失責任。

判決書說，郭姓曳引車司機，於2020年2月13日早上駕駛自用曳引車載物欲往屏東縣內埔鄉某工地，途經萬丹鄉和平西路由西往東方向行駛，途經和平西路7號前時，適72歲楊姓鄉民騎乘機車行經該處，為閃避機慢車道遭鄭姓婦人等人（未據起訴）停放的機車，亦疏未注意與郭姓男子駕駛曳引車並行間隔，貿然往左偏行，遂與郭男駕駛曳引車右前車頭發生碰撞，楊男人車倒地，遭曳引車右側輪胎輾壓，致楊男頭顱破裂，身體多處受傷，當場死亡。檢方衣過失致死罪將郭起訴。

法院審理，將車禍往送鑑定，鑑定報告指出，「楊翁往左偏行，未注意與左側車輛並行間隔，為肇事主因，路旁5部機車，占用機慢車道停車，妨礙車輛通行，影響行車安全，為肇事次因，該聯結車未充分注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，為肇事次因」。

法官判決指出，車禍發生迄今已逾1年6月，郭男未與被害人家屬達成和解，若仍使郭男受到緩刑之利益，顯不符合一般社會大眾之法律情感，故難認其所宣告之刑以暫不執行為適當，自不宜宣告緩刑。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　關鍵紀錄表曝光
長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長3人移送懲戒
機組員確診！陳時中證實：個案10／5採檢陽性「列境外移入」
不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停
《海豚灣戀人》小瓶蓋消失18年！25歲絕美臉蛋曝
BNT疫苗再到貨！郭台銘：明後天到貨160萬至180萬劑
快訊／大安區某國小家長確診！　全班停課
「找連勝文捐10萬被酸」朱學恒嗆：多捐一點！網紅牙醫PO收據
快訊／宜蘭蜜月灣衝浪失蹤！男身分曝光
快訊／丁允恭酒駕肇事　公共危險罪不起訴理由曝
快訊／出書涉誹謗公署！條子鴿還是神隱
小秘書跪董娘求饒！用「1招」吸金3000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

條子鴿繼續神隱！律師赴市刑大說明39分鐘：書中並非抽象謾罵

感謝國家隊竟引戰！政大教授嗆女網友「口罩看成胸罩」　挨告霸凌

把下屬罵到癱軟！3個月2人送急診...高雄交通分隊長被記過

iFit董座開除正宮安插小三！她臉書開槓　怒揭惡行曝：握家暴令

長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長等3人有違失　移送懲戒法院

性侵13歲少女遭報復！脫光暴打+辣椒水噴下體　12私刑手下場曝

丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　關鍵「觀察紀錄表」曝光

屏東騎士買防疫口罩慘遭曳引車輾斃　司機未和解判囚10個月

3度車內狂震人夫！健身房小三：小聲的叫…「在收縮」氣壞正宮

快訊／5人「宜蘭蜜月灣衝浪」！失蹤者身分曝光　是24歲師大學生

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

條子鴿繼續神隱！律師赴市刑大說明39分鐘：書中並非抽象謾罵

感謝國家隊竟引戰！政大教授嗆女網友「口罩看成胸罩」　挨告霸凌

把下屬罵到癱軟！3個月2人送急診...高雄交通分隊長被記過

iFit董座開除正宮安插小三！她臉書開槓　怒揭惡行曝：握家暴令

長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長等3人有違失　移送懲戒法院

性侵13歲少女遭報復！脫光暴打+辣椒水噴下體　12私刑手下場曝

丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　關鍵「觀察紀錄表」曝光

屏東騎士買防疫口罩慘遭曳引車輾斃　司機未和解判囚10個月

3度車內狂震人夫！健身房小三：小聲的叫…「在收縮」氣壞正宮

快訊／5人「宜蘭蜜月灣衝浪」！失蹤者身分曝光　是24歲師大學生

條子鴿繼續神隱！律師赴市刑大說明39分鐘：書中並非抽象謾罵

基進黨批朱立倫「3零立委說」是造謠　藍營：狡辯無法遮掩事實

統一集團新複合店型今開幕　羅智先佈局生活全通路搶疫後財

屈臣氏回收美妝空瓶贈唇膏、Kiehl's首次推出環保補充包

2021「世界50大餐廳」出爐！亞洲最強名列第8　日本入圍3間最多

台東監理站督導客運業　加強防疫措施

感謝國家隊竟引戰！政大教授嗆女網友「口罩看成胸罩」　挨告霸凌

高鐵宜蘭站選址釀政治風暴　國民黨團提3問轟派系分贓

最後機會！東海岸部落工作假期最終回　走進布農高山森林基地

天母別墅遭闖嚇壞屋主　陌生男稱「來抄電」真相曝

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

鄧佳華襲胸G奶網紅「認錯道歉」：以後會好好做人

遊覽車司機遭控撞女學生肇逃！怒PO玩命影片反擊

台大學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控延誤就醫

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

即／丁允恭酒駕撞傷女騎士　不起訴理由曝

遭挖眼女店員出院時間曝　健保以外高雄長庚全包了

遭挖眼女店員大哥改口　今重開帳戶接受捐款

快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆　

小秘書跪董娘求饒！　用「夫人閨密」招牌吸金3000萬挨告

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

更多熱門

相關新聞

警察及超商聯手攔詐　保住女學生打工錢

警察及超商聯手攔詐　保住女學生打工錢

台東縣警察局關山分局關山派出所於4日18時15分左右接獲超商店員來電報稱，「有民眾在ATM前站很久邊說電話，請派員前來了解」；所長陳鼎喬及警員徐登瀛及李韻茹獲報後，立即趕往超商；經了解，陳女接連接到自稱為FB賣家電話，說她購物尚未完成繳款程序，要她按照電話指示匯款新台幣1萬6千元；員警接過電話表明為警察後，對方隨即掛斷電話，陳女這才驚覺這是詐騙。

10/5開放部分休閒娛樂場所　台東警加強稽查

10/5開放部分休閒娛樂場所　台東警加強稽查

保時捷撞趴一排機車　「直接閃人」超傻眼

保時捷撞趴一排機車　「直接閃人」超傻眼

一轉彎曳引車洩土石流　彰化中華路橋前卡3小時

一轉彎曳引車洩土石流　彰化中華路橋前卡3小時

機車行車紀錄器遭剪斷偷走　法官秒成被害人

機車行車紀錄器遭剪斷偷走　法官秒成被害人

關鍵字：

口罩萬丹機車曳引車過失致死警察

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面