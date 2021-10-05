鐵粉要收！全台首款「Hello Kitty韓版4D口罩」明起限量賣　

▲超可愛Hello Kitty限量款韓版4D口罩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

平面口罩老是覺得不透氣、又容易脫妝嗎？近日全台掀起「韓版4D口罩」熱潮，因為立體設計不僅能修飾臉型，口鼻也更有呼吸空間，好看又好戴，而除了基本色系款外，這次竟然推出全新「Hello Kitty4D醫療口罩」，口罩上印上滿滿Kitty萌樣，可愛爆表，明（6）日上午限量開賣、售完為止。

▲Hello Kitty口罩療癒又可愛。

全台首款非素色4D口罩來了，這次台歐找來三麗鷗合作，推出聯名「Hello Kitty韓版4D口罩」，口罩上印滿了因害羞紅著臉的Kitty坐在地上，還有愛心、蝴蝶結等圖案裝飾，模樣呆萌又療癒，尤其口罩是現在正夯的4D立體三片式設計，撐開來的「盒子狀」不僅能提升透氣度，還不用擔心口罩肌或脫妝，Kitty迷絕對不能放過，明（6）日早上11時起可在7-11 APP、康是美官網、momo、PChome線上通路，或是屈臣氏、杏一、日藥本舖等實體店購買，數量有限、售完為止。

▲同步還有三麗鷗、LINE FRIENDS最新醫療口罩。

另，除了最新Kitty立體口罩外，同步還有2款三麗鷗、LINE FRIENDS平面醫療口罩，分別以可愛的Melody、熊大及莎莉作為主角，推出粉嫩色系的「My Melody甜蜜花園口罩」及「LINE FRIENDS飛行俱樂部口罩」，通通超欠收，10月13日起於指定通路限量開放購買。

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