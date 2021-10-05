力拼EUA審查2.0！聯亞疫苗推出闖關神器「病毒免疫記憶」

▲新冠肺炎COVID-19病毒樣本。（示意圖／取自Pixabay）

生活中心／台北報導

國產疫苗聯亞未過食藥署緊急授權（EUA），疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中，日前公開對聯亞喊話，「只要提出對他有利證據，說服我們專家，食藥署會幫忙國產藥業！」而聯亞生技已經在內部會議中宣佈，將提出相關證據重新送審，而根據了解，聯亞積極尋找專家學者評估，並親自拜訪食藥署進行溝通與擴大對話，此次，聯亞生技有備而來，將端出聯亞的 UB-612 疫苗中最重要的秘密武器「病毒免疫記憶」，要力拚EUA審查一次過關！

據了解，聯亞生技UB-612 疫苗將提出科學證據，證明真正能有效預防病毒侵入的「預防性疫苗」，必須具有「病毒免疫記憶」，簡言之，就是人體免疫系統在接種疫苗後，能記住病病毒的長相，面對病毒入侵時，能有效啟動自體免疫機制，使人體的T細胞及B細胞，對病毒的免疫記憶被重新喚醒，並迅速增強抗病毒的免疫反應，並產生相對應抗體，以精準消滅該入侵人體的病毒。

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▲民眾施打疫苗。（資料照／記者林敬旻攝）

依中研院最近的測試，UB-612臨床試驗受試者，打UB-612第三劑的中和抗體效價，暴增37.2倍，效價由108升至4018，數據說明，免疫系統內T細胞及B細胞協同合作，將產生高效免疫記憶的重要性。正因為UB-612疫苗具有「病毒免疫記憶」，更被視為是變異病毒剋星，對病毒變異株更為有效，一旦免疫系統發現病毒入侵時，能迅速增強抗病毒的免疫反應，消滅入侵的病毒；加上聯亞的UB-612 疫苗中，增長疫苗半衰期的B細胞抗原蛋白質設計，安全性極高，這些都將成為聯亞疫苗重新送審過關的有力證明。

儘管私下鴨子划水，力拼EUA重審，面對媒體求證，聯亞生技的態度相當低調，沒有多做回應，不過，聯亞生技董事長王長怡在八月十五日申請台灣EUA審查失利後，歷經一個月「補強證據」，現在已經重燃信心，加上日前中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中，在專訪節目中公開對喊話，「只要聯亞提出有利證據，食藥署會幫忙國產藥業！」展現政府扶植國產疫苗的決心，聯亞疫苗如同吃了定心丸，全力以科學專業數據舉證，除了展現UB-612 疫苗的競爭優勢，也增加國人對國產疫苗的信心！

