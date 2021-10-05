誤信打疫苗不能上天堂！她聽教友的話吃驅蟲藥防新冠　超慘下場曝

▲新加坡婦人因誤信教友的話，服用伊維菌素抗疫，結果出現不適症狀。（圖／記者葉睿涵攝）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名婦人因為受教會朋友的影響，誤信接種新冠疫苗會害她無法上天堂，因此改向教友購買用於治療寄生蟲的伊維菌素（Ivermectin）來防止染疫，沒想到卻在服藥後出現頭暈、嘔吐、關節疼痛等症狀，最後只好送院接受治療。

綜合當地媒體報導，網友凡妮莎（Vanessa Koh Wan Ling）3日在Facebook透露，母親在教會結識的2位朋友告訴母親，莫德納和輝瑞等使用mRNA技術的疫苗與他們的宗教理念不符，因此大力阻止母親接種mRNA新冠疫苗。

於是，這名婦人便到醫院去施打中國的滅活疫苗「國藥」，沒想到這2名教友得知後，又警告她說施打國藥也是禁忌，如果她再打第2劑疫苗的話就無法上天堂，婦人嚇得立刻到醫院去取消預約。

教友表示，要防止感染新冠病毒和消除體內的新冠疫苗就必須服用伊維菌素，於是凡妮莎的母親便透過教友購買了伊維菌素，並按照教友指示的劑量服食。凡妮莎勸阻不果，又害怕母親一氣之下與她斷絕母女關係，只好放任母親服藥。

沒想到，母親在吃完伊維菌素後，居然出現多種不適症狀，包括頭暈、嘔吐、失去食欲、關節劇烈疼痛、倦怠以及無法站立與走動，凡妮莎只好立刻將她送院急救。凡妮莎在po文中譴責這些教友「不負責任的藥物推薦行為」，也同時提醒網友們一定要聽正規醫師的話，不要輕易服食他人推薦的藥物。

伊維菌素是一種用於治療寄生蟲的藥物。儘管坊間經常有傳言稱此藥能有效治愈新冠，不過世界衛生組織（WHO）與美國食品藥品監督管理局（FDA）至今尚未批准伊維菌素用於治療或預防新冠，也不建議人們貿然嘗試。

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