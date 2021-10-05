長程國際線機組員逾98%打完兩劑疫苗　仍有22人一劑未打

▲民航局今天表示，擔任長程國際線執勤機組員共9131人，其中9015人已經接種兩劑新冠肺炎疫苗。（圖／華航提供）

記者許維寧／台北報導

交通部民航局今天（10/5）表示，於長榮、華航擔任長程國際線執勤的機組員共計9131人，其中9015人已經接種兩劑新冠肺炎疫苗，比例高達98.7%，但仍有116人仍未完成接種，其中22人尚未接種第一劑。

交通部今天下午舉行例行記者會，民航局飛航標準組組長吳家珍表示，根據民航局統計，國籍航空公司機組員共有1萬222人，其中於華航和長榮航空擔任長程國際航班勤務者包括前後艙共有9131人，截至昨日已有9015人完整接種兩劑疫苗，比例已達98.7%。

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吳家珍談到，兩家國籍航空業者經協調，華航已於9月30日完成所有機組員第二劑疫苗接種，長榮則預計將於本週五（10/8）完成。

但也有機組員因個人因素不願意接種疫苗，吳家珍談到，目前有116人未完成疫苗接種，其中94位只接種一劑，另有22人則是第一劑也未接種，主要原因在於個人沒意願、健康因素、堅持只打特定廠牌等，只接種一劑者，則多要堅持混打。上述未完成接種的機組員航空公司不會再安排集體接種，執勤需符合指揮中心規範落實檢疫要求，民航局尊重其意願。

根據指揮中心規定，國際線長程航班機組員若已接種兩劑疫苗、抗體呈現陽性，返台後需執行「5天居家檢疫＋9天加強版自主健康管理」；尚未接種或僅接種一劑疫苗，則需執行「7天居家檢疫＋7天加強版自主健康管理」。若自英國、印度、印尼、緬甸、以色列等高風險國家返台者，則需執行14天完整居家檢疫。

另外，也有機組員爭取接種第三劑疫苗，吳家珍談到，第三劑疫苗須由指揮中心統一安排，目前航空公司確實有提出反應，會由指揮中心公布相關規劃。

吳家珍也表示，目前接種完兩劑疫苗的機組員中，仍有個位數極少部分抗體仍呈現陰性，接種的品項多為AZ疫苗，因此即便接種兩劑仍要改行「7天居家檢疫＋7天加強版自主健康管理」。

▲民航局飛航標準組組長吳家珍說明國籍航空機組員接種狀況。（圖／記者許維寧攝）