變態鬼父性侵13歲女兒！還逼15歲兒「硬上媽媽」…下場出爐

▲新加坡發生一起恐怖亂倫悲劇。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

新加坡日前發生一起恐怖悲劇，一名41歲男子從女兒就讀小學三年級開始就性侵、猥褻她，時間長達5年，甚至還逼迫未成年兒子性侵喝醉的媽媽，讓全家都生活在恐懼之中。法院審理時怒斥男子泯滅人性，判他入獄29年和鞭刑24下。

根據新加坡《8視界新聞》報導，被告的41歲男子是一名音響技師，當時和現年45歲的妻子、16歲的女兒和18歲的兒子同住，並從2015年開始猥褻當時年僅9歲的女兒，逼迫她進行口交，甚至在女兒13歲時，性侵得逞。

▲男子脾氣火爆，讓兒女都不敢反抗。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

報導指出，這名爸爸的脾氣火爆，經常打人，不時對兒子拳打腳踢。女兒因為害怕，因此不敢反抗，只將事情偷偷向哥哥傾訴，哥哥雖勸她不能再屈服，但2人都擔心爸爸會傷害媽媽，因此沒有將這件事告訴母親或報警處理。

然而，爸爸的行為卻變得愈加失控，在2018年某天傍晚，他和妻子在家中喝完酒後，妻子不勝酒力倒頭呼呼大睡，結果他竟要求當時僅15歲的兒子進入臥房，並性侵自己的媽媽。兒子當場嚇壞拒絕，但爸爸強硬的不斷重複指示，讓他只能害怕照做，脫下褲子爬上床。而這名爸爸甚至還幫忙移動妻子的身體，讓沒有性經驗的兒子得以順利完成亂倫。

▲男子趁妻子不勝酒力，竟要求年僅15歲的兒子性侵媽媽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

直到2019年時，女兒在學校上過性教育課程後，才將爸爸的惡行全告訴阿姨，阿姨也趕緊帶她到警局報案，這起事件才被揭發。法官昨（4日）審離時痛批，言語無法形容男子所犯下的極度可惡的罪行，他的行為可說是喪失了基本人性，必須給予嚴懲，才能反映本案罪行的惡劣程度。判他入獄29年和鞭刑24下。

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