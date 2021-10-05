「我的女兒離開了」　阿北隻身夜駕國境之南「尋找幸福回憶」

▲枋寮警分局楓港所副所長林忠厚及警員簡銘嘉將陳男帶回派出所安撫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子懷念年初大雨遭樹木倒塌波及喪命的小女兒，日前獨自從雲林駕車外出，家人擔心他安危報案協尋，屏東枋寮警分局員警執行巡邏勤務，在超商前發現陳男駕駛的自小客車，入內找到車主，帶回派出所安撫後，聯絡家人南下撤銷協尋，由家人陪同離開，家人對警察熱心協助，感激不已。

枋寮警分局楓港所副所長林忠厚及警員簡銘嘉，日前擔服巡邏勤務，接獲緊急協尋人口110報案，指一名陳姓駕駛黑色自小客車，從雲林縣南下行經屏東，需要緊急協尋。

不久，林、簡兩人巡邏途經枋山鄉楓港村一間統一超商前，看到這部自小客車，被協尋人陳姓男子在店內購物，告知協尋事由後，他情緒激動表示，小女兒生前，他經常帶她到台東出遊，年初她發生意外過世，讓他久久不能釋懷，又與家人發生爭執，便自行開車南下，憑著記憶複製過往的旅途，想要重溫與小女兒在世時滿滿的幸福回憶。

當時他臉上充滿徬徨與不安，神情痛苦眼眶泛淚，遲遲無法釋懷小女兒驟世。警方主動上前關心，他原不願配合，經警方耐心溝通後良久才願意配合返所。

返所後，警方立即聯繫報案人，告知人已尋獲，報案人於當日深夜至該派出所辦理撤尋，對於警方熱心服務感到萬分感謝。

枋寮分局長簡彥匡得知後對於同仁工作認真表達肯定，呼籲大家多關心家中長輩身心狀態，畢竟親人是無可替代的瑰寶。社會大眾遇向警方求助，警方將秉持「熱心與愛心」與「為民服務第一」的服務精神，為民眾提供最高效率、最便民的服務品質。