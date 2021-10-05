台東百歲大吉故事寫真書　記錄人瑞精彩人生故事

▲百歲人瑞故事寫真發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

重陽節即將到來，台東縣政府製作2021百歲人瑞故事寫真書，於5日舉辦「百歲大吉・重陽歡樂頌」發表會，縣長饒慶鈴表示，此書採訪台東40位人瑞的生命故事，包括如何修身養生、保有充滿生命力的人生觀，讓大家一窺不同世代的生命軌跡。因應高齡化社會，縣府也持續推動長者福利服務，今年9月首創全國將敬老免費配鏡年齡層擴展至60歲，10月起辦理愛心計程車提供多元乘車服務，期盼縣內長者都能健康、快樂地變老。

縣長饒慶鈴在發表會中提到，人瑞代表智慧與經驗，世代的傳承除了口述外，文字、照片是最佳的文化傳承與見證，透過40位人瑞的生命故事，製作台東第1本「百歲大吉-2021年台東縣百歲人瑞故事寫真」，標題「百歲大吉」則特別邀請台東著名書法家林永發書題字，書中告訴大家養生延百歲的方法，以及精采的生命故事，不僅將富有文化與歷史意義的寫真書留存後代紀念，也藉由長者豐富的生命經驗來展望未來。

饒慶鈴表示，台東縣目前有46位百歲人瑞，而65歲以上人口佔17.85%，突顯長者照顧及健康服務的重要性，推動延緩老化及活躍老化、讓台東的長者越活越年輕是施政上的重要目標，因此，縣府今年陸續舉辦「1+1相揪看電影」、關懷據點3.0活動、長青嘉年華老歌下鄉、補助老人團體公播費讓長輩們安心唱歌等多元活動，希望明年舉辦全縣性長青歌唱賽。希望縣內老人家多外出走走、提升社會參與並促進健康，大家一起慢慢變老。

社會處長陳淑蘭則指出，縣府提供百歲人瑞每月發放新台幣5,000元營養補助費，以補充購買相關生活營養品，保養人瑞身體及維持生理機能，10月14日重陽節後為霜降節氣，日夜溫差較大，提醒民眾多留意家中長者身體健康。