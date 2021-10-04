台東縣家庭教育中心親職活動　全家共學共遊家長喊讚

▲幸福1家1親子教育活動，小孩聚精會神上課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應現代家庭需求，台東縣家庭教育中心推動共親職活動，日前特別針對家中的爸爸辦理了「男性成長團體-For MAN Only」，由專業諮商心理師帶領以小團體方式，希望爸爸拋開過往的情緒包袱，學習情感表達增進家人溝通能力。縣長饒慶鈴表示，為鼓勵全家共遊共學，家庭教育中心同步開辧多元親子課程，不用擔心小孩去處，又可自我成長，讓參與家長大聲稱讚。

教育處長林政宏表示，科技時代不斷的進步，讓孩子和父母有了資訊落差，媒體的影響也讓小孩現在有更多自己的想法，談論的話題更是家長鮮少經驗過的，因而在家庭生活中或多或少的形成了家人間的隔閡，台東縣家庭教育中心因應社會變遷對家庭帶來的衝擊，設計不同的成長團體或課程，為了讓家長能踏出第一步，同步安排親子課程，增加家長參與課程的意願，除了提升家長的家庭教育知能外，也增進親子正向溝通互動學習機會，進一步強化家庭功能的運作。

台東縣家庭教育中心指出，從男孩成為男人的成長過程，或多或少都有不愉快的經歷或傷害，這次男性成長課程的主題為自我的力量，6小時課程一共有10位男性參加，在諮商心理師宋旻諺的帶領下，遠溯過去或最近感到被拒絕、被嘲諷、被欺騙、被羞辱、被忽略以及期待落空等事情，檢視這些壓力情緒包袱，覺察自我情感遺留在當前生活的痕跡，運用團體彼此支持的氛圍，為自我增添力量，希望男性伙伴能學習情感表達增進與家人溝通互動能力。

為鼓勵爸爸放心參加課程，中心同時也搭配了「幸福1家1親子教育活動-大手牽小手，一起預約幸福」活動，推出幼兒體適能、親職教育講座，鼓勵全家共遊共學，課程設計大人和小孩分班學習，因應不同年齡層的學童，開出幼兒體適能、繪本及桌遊的運用、幼兒藝術等多元的親子共學活動；這樣同步辧理親子教育活動設計，讓家長反映真的很貼心，「結了婚後要工作和帶小孩，實在很難參與成長課程，很少有這樣的活動設計，可以讓大人和小孩同步上課，不用擔心小孩去處，大人和小孩還可以一起充電學習，真是太棒了」。