台東部落食尚天天出發！7條新路線開跑　限時7天限量10組

▲台東部落食尚，1980天天出發。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021台東部落食尚又出團了！透過生動有趣的體驗活動，即日起至12月底特別規劃週1至週日天天出發7條新路線，現已正式上線！民眾只要上網搜尋「台東部落食尚」進入官網，在「1980天天出發」訂購，即可以1條路線1980元1路玩到底；另為迎接10月9至10日即將登場的《部落釀食尚市集》活動，部落旅遊天天出發將於10月2至8日期間限時推出4人同行1人免費的獨家限時優惠，限量10團(滿6人即可出團)，如此好康的部落美食之旅，一定要把握機會。

縣長饒慶鈴表示，透過由原住民族行政處推動的台東部落食尚店家輔導3年計畫，已成功推廣部落飲食與遊程體驗串聯，期盼旅人都能深入認識台東部落的飲食文化，進而重新認識原住民族群，用美味細細品嚐屬於台東的慢生活，也再次推薦旅人們若想要吃到獨特的美食之旅，一定要報名台東部落食尚天天出發行程。

原住民族行政處指出，台東部落食尚旅遊天天出發的獨家創新遊程，不僅安排由台東市區專車接送，省去旅人自行搭車、轉車不便，每條遊程都有店家親自帶領旅人動手做屬於部落風味的體驗，透過遊程深入了解飲食文化，讓行程不再是只有玩樂，還能親身體會每1個部落的文化故事。

部落食尚7條新路線豐富新穎，從台東之北到南皆有部落可以走透透，與部落族人飲食文化交流。東海岸浮定咖啡的傳統煙燻魚製作；縱谷線卡那歲工作坊的激戰傳統陀螺、蕎仁美部落廚房一口吃到排灣與布農混搭餐；台東市區的南島達瓦娜廚房傳統器皿製作、建和部落草地便當外帶獵人餐包，再往南走的南迴線少妮媱手工烘焙坊結合在地小農的手作餅乾、土坂金宿及力卡珈琲兩家合作尋找原味的遊程，都是路線中的亮點行程。透過從食、嚐、吃並兼具深度文化體驗的遊程，帶領遊客品味台東部落食尚，攜手打造「台東是全台灣最安全，也是最精彩好玩的旅遊勝地」為目標。