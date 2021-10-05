台東特種搜救隊暨搜救犬訓練基地今動土　

▲台東特種搜救隊暨搜救犬訓練基地動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為使特搜隊及搜救犬進行各項專業訓練，以提升救災能力，台東縣消防局5日舉行「特種搜救隊暨搜救犬訓練基地建置工程」開工動土典禮，縣長饒慶鈴表示，自上任以來便積極興建消防廳舍、充實消防軟硬體設施，此次是第11個動工新建或增建的分隊。台東擁有東部第一座搜救犬訓練場，但因缺乏特搜隊訓練基地，縣府爭取中央經費4,800萬元於今日動工新建，對提升台東搜救能力來說意義重大，預計112年2月完工，期盼提供特搜隊就近訓練的場所、提升搜索救援能力，也讓搜救犬擁有更良好的馴養及照護環境。

饒慶鈴提到，台東特搜隊積極參與各項救援任務，並獲得內政部消防署評定具有國際級搜救能力，成為國際人道救援正式輪值救援隊伍；但由於東部缺乏完善搜救訓練場地，北部、西部各訓練場及消防署訓練中心與台東均距離遙遠，特搜人員遠赴外縣市訓練時，如果東部發生災害且聯外交通中斷，對人民生命財產安全將產生極大風險，不符合特搜隊第一時間救援的核心價值；因此縣府積極爭取中央經費，在台東豐田消防分隊旁建置「特種搜救隊暨搜救犬訓練基地」，供特搜隊及搜救犬小組就近訓練。

消防是醫療的延伸，因此縣府積極提升消防軟硬體設備，除補足消防人力，今年起將分年擴增共100名，近年來縣府也積極爭取中央經費近3億400萬整建消防廳舍，前年達仁分隊新建廳舍落成；去年台東分隊、台東大隊暨特搜分隊、關山分隊2期完工及都蘭分隊落成；上個月啟用泰源分隊新廳舍及東河分隊增建廳舍，長濱及大武分隊增建與遷建也即將陸續完工，9月動工的豐榮分隊預計明(111)年底完成，未來將爭取經費遷建知本分隊，打造台東更安全災害防救網絡，為維護東部民眾生命安全而努力。

消防局說明，工程主體為2層樓建物，規劃有地震災害複合訓練場，包含半毀倒塌建築物訓練場800平方公尺、瓦礫堆訓練場1000平方公尺；另搜救犬綜合訓練中心為1200平方公尺，規劃多功能馴養訓練室及提供領犬員、受訓人員住宿暨訓練的空間；訓練基地場景設計有不同的侷限空間、傾斜樓面、出入口，以提供搜救人員及搜救犬進行搜索、支撐、破壞和救援等綜合練習場地使用，施工期程380天，預計112年2月下旬完工，將大大提升台東搜救及強化跨區支援能量。