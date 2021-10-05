不相信有疫情！瓜地馬拉村民「挾持醫護」7小時　還銷毀疫苗

▲瓜地馬拉村民拒打疫苗還挾持醫護7小時。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

瓜地馬拉一處村莊的居民，因為反對施打新冠疫苗，居然在村子的路口築起路障，將醫護團隊車輛的輪胎刺破，並將數名醫護人員扣留近7個小時，還銷毀了約50劑疫苗。

Esta tarde:



Pobladores de Caserío Maguila, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, destruyeron 50 dosis de vacunas contra el Covid-19, y amenazaron a personal de salud.



También advirtieron que quemarían el hospital, informó la página local El Portal de Fray. pic.twitter.com/7nJYdALsWX — Víctor Bolaños (@vichoguate) October 5, 2021

根據《美聯社》報導，瓜地馬拉市北部的阿塔維拉帕茲省（Alta Verapaz）那輝拉村（Nahuila）村民拒絕施打新冠疫苗，所以就封鎖了通往村內的道路，並將醫護團隊的車輛輪胎刺破，還銷毀了50劑疫苗和冷卻器，扣留數名醫護人員近7個小時。

當地官員表示，他們先前就曾遇過拒絕打疫苗的村莊，但省衛生官員桑多華（Gabriel Sandoval）說從未見過如此激烈手段，「一般的做法是起草文件說他們拒絕我們去替他們打疫苗，他們會自行負責後果。」

最後這些醫護人員在官員與村民的協商之下被平安釋放，而桑多華也說，這是必然會發生的，因為關於疫苗的假訊息真的太多了，「很多人不相信有這種疾病，這就是一種文化衝突。」

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