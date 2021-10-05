台中透天火警！媽昏迷送醫　6歲妹脫困「問1句」消防員爆感動

▲連棟透天發生火警。（圖／翻攝自臉書／台中市政府消防局第一救災救護大隊豐南分隊）

記者周亭瑋／綜合報導

台中豐原區連棟透天日前凌晨發生火警，其中一家4口受困3樓陽台，母親則昏迷躺臥在地；事後，消防員分享救援時的小插曲，表示那家的6歲妹妹懂事又窩心，「天啊！秒融化了我。」

台中市政府消防局「第一救災救護大隊豐南分隊」1日在臉書提到，凌晨4點多豐原區發生一起連棟透天火警，8人受困待救，其中一家4口家庭在3樓陽台，媽媽昏迷躺臥在地，父親透過手機與119保持聯絡，6歲女兒和4歲兒子則乖乖待在一旁，感覺相當緊張害怕。

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當時，消防員先救援陷入昏迷的媽媽，接著再救孩子們與爸爸，輪到妹妹時，她童言童語地說，「消防叔叔，等一下，我很害怕，可以給我一點時間心理準備一下嗎？」而消防員則柔聲安撫，「幫你們戴上面罩後，可以放心舒服的呼吸，叔叔抱你們下去。」

▲▼消防員分享暖心小插曲。（圖／翻攝自臉書／台中市政府消防局第一救災救護大隊豐南分隊）

在安全抵達1樓後，妹妹立刻詢問，「叔叔，我媽媽還好嗎？」這番話瞬間融化他，不禁直呼「好窩心的孩子！孩子們處於火場危急時刻，仍心繫媽咪生命安全，媽咪聽到也感受到了，救護車上AMBU氧氣治療到醫院插管治療，那位媽媽也恢復意識了！」

對此，網友們紛紛回應，「小妹妹的對話我也聽到了。當下也讓我感到很窩心。小小年紀一直擔心媽媽的狀況。小弟弟也是問我媽媽還好嗎？後面還講了一句謝謝消防叔叔」、「辛苦了，消防人員真的拿生命救生命」、「感謝你們這些英雄，辛苦了」、「阿彌陀佛，菩薩保祐」。