一家4口火警困陽台！6歲女童獲救「暖問6字」　消防鐵漢秒融化

▲台中豐原透天厝日前凌晨傳出火警，一度有8人受困。（圖／翻攝豐南分隊臉書）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市豐原區一棟透天厝日前凌晨4點傳出火警，現場一度8人受困待援，其中一家4口困在3樓陽台，媽媽深陷昏迷躺臥在地，警消到場救援後，年僅6歲的小妹妹還詢問「我媽媽還好嗎？」瞬間令英勇的消防員直呼「天啊！秒融化我了，好窩心的孩子！」

台中市消防局第一救災救護大隊豐南分隊在臉書以「孩子愛感動天」為題，PO文分享日前一起火場救援經歷，當天凌晨豐原該棟透天厝火警，一家4口躲在3樓陽台待援，其中媽媽還昏迷倒地，6歲的女童、及4歲的男童感到緊張害怕，過程中爸爸透過手機與警消保持聯繫，考量現場情況，警消先救援昏迷的媽媽送醫，隨後再來協助爸爸及2個孩子脫困。

消防員曝光救援2個孩子時候的對話：

消防員：小朋友我們要出發了喔！

妹妹：消防叔叔，等一下，我很害怕，可以給我一點時間心裡準備一下嗎？

消防員：幫你們戴上面罩，放心可以舒服的呼吸，叔叔抱你們下去。

妹妹：叔叔，我可以出發了，可以問問題嗎？

消防員：好啊，到一樓問再回答妳喔！

消防員：弟弟，幫你戴面罩喔，好帥當一次消防員喔！

弟弟：叔叔，我要下樓不要當消防員太危險了！

安全抵達一樓之際，

消防員：妹妹妳要問什麼問題呢？

妹妹：叔叔，我媽媽還好嗎？

▲消防員到陽台救援小姊弟時，6歲的女童還暖問「媽媽還好嗎？」（圖／翻攝豐南分隊臉書）

6歲小妹妹的一句話，令平時鐵漢形象的消防員一瞬間融化，直呼「好窩心的孩子」，當時處於火場危急時刻，還心繫媽媽生命安全，「媽咪聽到了、感受到了，救護車上AMBU氧氣治療到醫院插管治療恢復意識了！祝妳們闔家平安健康！」

警消也分享，這場火警8位受困民眾處於2棟、3處不同位置，相同之處都是「關門」，有效阻隔濃煙延長待救，「火場黃金救援三角」分別為濃煙關門保持通話、指揮中心訊息傳達、以及消防救援行動迅速。