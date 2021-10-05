　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一家4口火警困陽台！6歲女童獲救「暖問6字」　消防鐵漢秒融化

▲台中豐原透天厝火警。（圖／翻攝臉書「台中市政府消防局第一救災救護大隊豐南分隊」）

▲台中豐原透天厝日前凌晨傳出火警，一度有8人受困。（圖／翻攝豐南分隊臉書）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市豐原區一棟透天厝日前凌晨4點傳出火警，現場一度8人受困待援，其中一家4口困在3樓陽台，媽媽深陷昏迷躺臥在地，警消到場救援後，年僅6歲的小妹妹還詢問「我媽媽還好嗎？」瞬間令英勇的消防員直呼「天啊！秒融化我了，好窩心的孩子！」

台中市消防局第一救災救護大隊豐南分隊在臉書以「孩子愛感動天」為題，PO文分享日前一起火場救援經歷，當天凌晨豐原該棟透天厝火警，一家4口躲在3樓陽台待援，其中媽媽還昏迷倒地，6歲的女童、及4歲的男童感到緊張害怕，過程中爸爸透過手機與警消保持聯繫，考量現場情況，警消先救援昏迷的媽媽送醫，隨後再來協助爸爸及2個孩子脫困。

消防員曝光救援2個孩子時候的對話：

消防員：小朋友我們要出發了喔！
妹妹：消防叔叔，等一下，我很害怕，可以給我一點時間心裡準備一下嗎？
消防員：幫你們戴上面罩，放心可以舒服的呼吸，叔叔抱你們下去。
妹妹：叔叔，我可以出發了，可以問問題嗎？
消防員：好啊，到一樓問再回答妳喔！
消防員：弟弟，幫你戴面罩喔，好帥當一次消防員喔！
弟弟：叔叔，我要下樓不要當消防員太危險了！
安全抵達一樓之際，
消防員：妹妹妳要問什麼問題呢？
妹妹：叔叔，我媽媽還好嗎？

▲台中豐原透天厝火警。（圖／翻攝臉書「台中市政府消防局第一救災救護大隊豐南分隊」）

▲消防員到陽台救援小姊弟時，6歲的女童還暖問「媽媽還好嗎？」（圖／翻攝豐南分隊臉書）

6歲小妹妹的一句話，令平時鐵漢形象的消防員一瞬間融化，直呼「好窩心的孩子」，當時處於火場危急時刻，還心繫媽媽生命安全，「媽咪聽到了、感受到了，救護車上AMBU氧氣治療到醫院插管治療恢復意識了！祝妳們闔家平安健康！」

警消也分享，這場火警8位受困民眾處於2棟、3處不同位置，相同之處都是「關門」，有效阻隔濃煙延長待救，「火場黃金救援三角」分別為濃煙關門保持通話、指揮中心訊息傳達、以及消防救援行動迅速。

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
台大學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬控延誤就醫調查出爐
Toyz涉販毒早知清？　統神回應了
7、8月發票開出13張千萬獎！　小七買飯糰就中
「40多歲還沒打疫苗」政府遺忘？　他嘆：系統偷刪
2男撞堆高機牙叉恐怖畫面曝！　頭骨露出皮肉黏地上
「8款iPhone」換原廠電池　只要990元
公園一張照「傳來啪啪啪聲音」　千人驚：激戰到噴裝！
張淑晶要被關了！　判囚8月定讞
南投男性侵小姨子！　下跪片遭PO網公審

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台大雙學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控這9人延誤就醫調查出爐

「我的女兒離開了」　阿北支身夜駕國境之南「尋找幸福回憶」

撿到皮夾好心送警局…她慘被告上法院「求償15萬2千」！結局曝光

一家4口火警困陽台！6歲女童獲救「暖問6字」　消防鐵漢秒融化

撞堆高機牙叉恐怖畫面曝！2男頸斷慘死　頭骨露出皮肉還黏地上

名醫江守山遭新光醫院解雇　求確認僱傭關係敗訴確定

趁郵差送信她點火就跑！害雙北法院信件成焦黑　獲緩刑原因曝

屏東養豬場傳槍響！警逮3嫌...攀岩好手3樓爬1樓開溜還是栽了

女房東張淑晶將入獄！霸屋不還又找租客騙免點交　判刑8月定讞

20萬元限量單車偷走賤賣8萬　車主痛心佯裝買家釣出竊賊

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

台大雙學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控這9人延誤就醫調查出爐

「我的女兒離開了」　阿北支身夜駕國境之南「尋找幸福回憶」

撿到皮夾好心送警局…她慘被告上法院「求償15萬2千」！結局曝光

一家4口火警困陽台！6歲女童獲救「暖問6字」　消防鐵漢秒融化

撞堆高機牙叉恐怖畫面曝！2男頸斷慘死　頭骨露出皮肉還黏地上

名醫江守山遭新光醫院解雇　求確認僱傭關係敗訴確定

趁郵差送信她點火就跑！害雙北法院信件成焦黑　獲緩刑原因曝

屏東養豬場傳槍響！警逮3嫌...攀岩好手3樓爬1樓開溜還是栽了

女房東張淑晶將入獄！霸屋不還又找租客騙免點交　判刑8月定讞

20萬元限量單車偷走賤賣8萬　車主痛心佯裝買家釣出竊賊

12星座10月運勢！天蠍桃花魅力很旺、情緒是獅子一輩子的障礙

高雄券來了！2萬店家急搶領　「金額↑變4000元」流程一次看

急診醫打「疫苗第3劑」嘆：反應真的太明顯！網見真相笑了

當機時都在「做這件事」！夜班哥好奇一問　網友笑了：不然咧

長濱國中發展在地教育　「浮潛+造舟+划行」獲創新教學特優

美計劃與大陸展開經貿對話　戴琪：將啟動針對性關稅豁免程序

「屏東徒手挖眼案讓人痛心」　侯友宜說重話：問題不解決還是會有下一次

張延廷／共機戰演訓常態化　欲奪台海制空權

羅太太看過來！羅一鈞將登國慶大典領唱國歌

台大雙學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控這9人延誤就醫調查出爐

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

社會熱門新聞

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

Toyz對「被抓藥腳」冷血一句話害自己也被關　直播逼出微薄安家費

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

騎車撞牙叉2男斷頸亡　目擊者驚：皮肉還黏地上

21歲正妹自撞翻車困駕駛座　男友急衝現場護花

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

堆高機牙叉停半空！　2年輕男騎車經過「正中頭部」雙亡

國中小情侶逃家睡公園　因為媽媽沒收手機

19歲女大生求職被撞死！阿嬤聽惡耗崩潰

南投男性侵小姨子！下跪片遭PO網公審

臉書當機延誤尋人！男童離家30小時爽玩

更多熱門

相關新聞

台中透天火警！6歲妹脫困「問1句」感動消防員

台中透天火警！6歲妹脫困「問1句」感動消防員

台中豐原區連棟透天日前凌晨發生火警，其中一家4口受困3樓陽台，母親則昏迷躺臥在地；事後，消防員分享救援時的小插曲，表示那家的6歲妹妹懂事又窩心，「天啊！秒融化了我。」

撞上堆高機牙叉2男慘死！親友控：都在推責

撞上堆高機牙叉2男慘死！親友控：都在推責

KTV今起開唱　台中業者設消毒防疫門

KTV今起開唱　台中業者設消毒防疫門

台中一天傳2起猝死　離奇巧合皆死因不明

台中一天傳2起猝死　離奇巧合皆死因不明

台中品牌建商合建案10年磨一劍　自爆「獲利不達10%」

台中品牌建商合建案10年磨一劍　自爆「獲利不達10%」

關鍵字：

台中豐原豐南分隊火警

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

臉書全球死機！「它」可能是禍首

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

證交所公告13檔注意股票！股王遭點名

陳小春二兒子傻笑狂奔！網驚「都這麼大了」：顏值好高

Toyz對「被抓藥腳」冷血一句話害自己也被關　直播逼出微薄安家費

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面