屏東消防員酒駕蛇行！「警消一家親」求情被打臉　拒測下場出爐

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣消防局麟洛消防分隊林姓隊員，於9月間吃完燒酒後騎機車在麟洛鄉蛇行，被執行巡邏勤務的員警發現，聞到濃烈酒味，依規定欲進行酒測，惟他拒絕，警方依法開出一張18萬元罰單。林事後也向長官報告此事，消防局依規定記他兩支小過處分。

▲屏東警分局員警攔下林男機車 。（圖／民眾提供，以下同）

麟洛消防分隊林姓隊員於9月18日深夜，騎乘機車在麟洛鄉中正路蛇行，威脅行車安全，被執行巡邏勤務的屏東警分局麟洛分駐所發現，攔下盤查，聞到酒味，欲進行酒測，他拒絕酒測，但有向員警告知係消防隊員身分，盼能網開一面，但員警不為所動，依規定要求林員配合實施酒測，惟林員拒絕。

警方告知拒測需罰鍰18萬元、當場移置保管機車、吊銷駕照3年不得再考領、參加交通安全講習等相關權利後依法開罰，由於林是公務人員，依規定通報呈報府轉知消防局。

林姓隊員事後也向長官報告該事，接受消防局行政處分。 據悉，林員當晚是要回隊部休息，準備第二天的勤務。

屏東警分局表示，酒後駕車害人害己，若拒絕吐氣酒精濃度測試，不僅當場移置保管該汽機車，吊銷駕駛人駕照及施以道路交通安全講習外，亦須處以新臺幣18萬元罰鍰，且五年內再犯罰鍰金額亦再累加新台幣18萬元。若駕駛人酒駕，其附載年滿18歲之同車乘客，依同法同條第7項處新臺幣600元以上3000元以下罰鍰。

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