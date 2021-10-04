林佳龍2022出征新北？　卓冠廷：侯友宜強也只是現在

▲林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

明年將進行地方選舉，各政黨布局傳聞滿天飛。而新北市長民進黨將派誰出戰民調最高的侯友宜也是一大焦點。對此，前台中市長林佳龍的子弟兵、現為台灣智庫民調中心主任卓冠廷今（4日）表示，侯友宜很強也只是現在，而前台中市長林佳龍目前沒選舉的規劃與意願，現階段要給他多一點空間。

卓冠廷接受網路節目《新聞不芹菜》表示，回想起韓流旋風在2018年開始吹起，短短3個月導致民進黨台中以南很多縣市都丟掉，大家的期待就是有個很強的母雞出來領導，但侯友宜很強也只是現在，未來1年的時間很多檢驗才剛開始。

卓冠廷指出，民進黨是個很有經驗，而且行事很成熟的政黨，最後不論誰出來選新北市，只要是大家團結支持、條件也夠的人，其實條件不會那麼差，而且新北跟台北、桃園、基隆都是連動的，會變成是北部很重要的核心，現在談人選還是有點早。

主持人黃光芹問，「林佳龍會參選嗎？」卓冠廷表示，他目前沒有選舉的規劃與意願，現階段要給他多一點空間，但確實學、經歷都很好，加上前一陣子為太魯閣事件承擔責任下台，離現在也才過4個月而已，要多給一點時間，其他被點名的像是衛福部長陳時中、或立委羅致政、蘇巧慧等，現在就是一邊走一邊看，畢竟牽動侯友宜會親自選還是派副市長劉和然出來選。

對於是否有意參選2022年新北市長，林佳龍9月10日受訪表示，目前沒有想這些問題，現在專注在走訪民間、傾聽民意，也透過這樣的過程，讓自己沈澱，「至於下一個角色是什麼，我完全沒有去思考選舉的問題」。