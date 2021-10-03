LIVE／戶外戴口罩規定5日起鬆綁　侯友宜最新說明

記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中3日表示，戶外空曠處、空氣流通且人流少的地方，如田間、魚塭、山林工作、海濱活動，鬆綁強制戴口罩的規定，新制5日起上路。對此，新北市長侯友宜將於下午3時召開記者會說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日宣布，5日起開放農林漁牧工作於空曠處（如：田間、魚、山林）工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。另外，於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

陳時中提醒，上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩，其他以主管機關另有規定者，依其規定辦理。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自馬來西亞(2例，案16355、案16360)、美國(案16356)、蒙古(案16357)、英國(案16358)、緬甸(案16359)入境，入境日介於今(2021)年9月19日至10月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計344萬5789例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含342萬8390例排除)，其中1萬6250例確診，分別為1615例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

指揮中心指出，2020年起累計843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

