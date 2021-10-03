淡水漁人碼頭煙火秀即將登場　侯友宜：還是建議戴口罩

記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情趨緩，10月全台將有三場大型煙火秀接連報到，首場煙火就從10月9日淡水漁人碼頭開始。對此，新北市長侯友宜3日表示，如果放煙火沒有辦法保持社交距離，人潮擁擠的話還是建議戴起口罩。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日宣布，5日起開放農林漁牧工作於空曠處（如：田間、魚、山林）工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。另外，於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

新北市政府3日下午召開新冠肺炎疫情說明會，侯友宜表示，如果放煙火沒有辦法保持適當的社交距離，人潮擁擠的話還是建議大家戴起口罩，如果是海邊空曠的地區，可以保持適當距離，就按照中央的規定來辦理。

隨著國內疫情趨緩，各地觀光復甦，最受矚目就是10月煙火活動，淡水漁人碼頭景區占地15公頃，每週六、日除了晚間8點的煙火秀，戶外還有樂團表演、胖卡餐車市集、「幾米溜溜帽遊樂場」也正式進駐漁人碼頭，順遊一整天都不成問題。

「2021淡水漁人碼頭煙火秀」選在10月份共4個週末，10月9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日、31日的每天晚上8點，將會準時施放璀璨煙火，拉長至8場次任選，戶外也會有胖卡市集可以免費逛，原訂七夕進駐的「幾米溜溜帽遊樂場」也預計進駐，大小朋友都能玩得盡興。

▼淡水漁人碼頭煙火秀。（圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供）

