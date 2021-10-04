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玉山山屋床位5日起放寬至1／2　排雲山莊可同日入住60人

▲玉山山屋自10月5日起放寬開放二分之一床位，圖為大水窟山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山山屋自10月5日起放寬開放二分之一床位，圖為大水窟山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

秋高氣爽正是從事登山活動的好時節，玉山國家公園管理處表示，10月5日起山屋床位將放寬開放至二分之一，包括指標性的排雲山莊將允許同日入住60人，以及在空曠處可取下口罩，但仍請民眾落實各項防疫工作，面對病毒變異株威脅不可鬆懈。

中央流行疫情指揮中心宣布，自10月5日起全國疫情警戒仍維持第二級，也提醒在每人做好防疫的前提下，可逐步鬆綁；玉管處指出，國家公園各遊憩據點的防疫指引措施，包括全程戴口罩、維持社交距離、強化個人清潔衛生等仍請遊客和山友配合遵守。

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▲▼玉山山屋、營地自10月5日起放寬人數一覽表。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼玉山山屋、營地自10月5日起放寬人數一覽表。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山山屋自10月5日起放寬開放二分之一床位。（圖／玉山國家公園管理處提供）

在登山活動方面，除了原須具備的登山裝備與知能、無痕山林準則、緊急狀況應變、天候環境等資訊蒐集備妥，玉管處特別籲請入園者記得落實盤點「登山健行活動防疫自主檢核表（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/TrailsS）」的各項防疫工作，包括自備口罩、酒精消毒液、體溫計、拋棄式手套、濕紙巾、夾鏈袋等，垃圾自己隨身帶下山。

玉管處強調，個人裝備勿與他人混用，強化自我防護與環境清潔消毒，入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽等症狀，應取消行程；如有人潮聚集或與他人共同活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩，讓登山活動可在眾人自律的防堵疫情措施下逐步恢復。

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