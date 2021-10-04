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二級一延再延！專家曝「降級條件」：不要只看疫苗涵蓋率

▲KTV恐關到年底業者哀嚎：沒營業月燒1500萬，賣房發薪也撐不住。（圖／記者游瓊華攝）

▲KTV明起管制鬆綁，開放戴口罩唱歌。（圖／記者游瓊華攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布二級延長到10/18，同時也宣布防疫管制再鬆綁，放寬項目包括餐飲免隔板、開放進香團等。針對鬆綁措施，國內專家也直言「目前疫苗涵蓋率還不足，本土連續加零也還需要觀察一段時間，建議民眾還是要做好自保。」至於降級「則要看能不能連續加零超過兩個潛伏期28天，其實就可以降級了。」

二級警戒措施一樣維持外出全程戴口罩，除了有條件脫口罩地方之外，此外還包括實聯制、社交安全距離，營業場所和公共場域也要做人流控管和總量管制。

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而在場所管制放寬方面，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目播映場所、視聽歌唱場所（自助式KTV和電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

宗教祭祀則是有條件開放進香團、餐會活動，祭祀場所入座可不限梅花座，但不可遶境。而在餐飲方面，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌敬酒，放寬桌菜和自助式餐廳取菜。另外，針對電視主播，指揮中心也放寬保持適當社交距離，主播可不戴口罩播報。

針對放寬措施，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，第一目前疫苗涵蓋率是57%多，更不用說第二劑涵蓋率，此外，還是有零星的檢疫偷跑問題，所以還是有潛在風險。他也進一步提到，以R0值來看，現在自然傳染力數值已經達到8、9左右，如果要群體免疫力，疫苗涵蓋率最好達到9成左右。

而以KTV和開放進香團來說，黃高彬直言，雖然有規定要戴口罩唱歌，但遵從度是一個問題，唱歌是最容易噴口水的，所以要全面達到標準比較難；而宗教活動相對風險稍微高一點，畢竟是會有一定人群，所以說到底還是口罩能戴好就戴好。婚宴方面，他也建議，還是要用隔板和控制每桌人數。

黃高彬強調，不管鬆綁措施如何，最重要的還是「自保」、「只有戴口罩，不怕變異株」，而在降級方面，如果能連續加零超過兩個潛伏期，大約28天，其實就可以降級了。

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