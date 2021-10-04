鄭麗文批外交部丟臉丟到國外　「愛台灣愛到玉山都不知道」

▲國民黨立委鄭麗文批評，愛台灣愛到玉山都不知道 外交部也變成外包部。（圖／取自鄭麗文臉書）



記者林銘翰／台北報導

為慶祝即將到來的國慶日，外交部日前推出國慶文宣影音短片，卻將玉山空拍照誤植為瑞士阿彭策山區。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，愛台灣愛到玉山都不知道，外交部也變成外包部，這麼喜歡透過社群媒體向全球宣傳台灣的蔡政府，「真的不要鬧了」。

外交部3日表示，有熱心民眾反應，國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面，疑誤植為瑞士阿爾卑斯山，外交部已替換玉山主峰畫面，並在昨天完成更新國慶影片相關畫面，及13種語言版本影片。

鄭麗文4日在臉書表示，外交部丟臉丟到國外，為慶祝中華民國110年國慶，並且向全世界介紹台灣，外交部特別製作「2021，台灣有你」短片，但卻被發現外包廠商以瑞士阿彭策山畫面，誤植為玉山主峰的空拍畫面。

鄭麗文批評，錯誤的影片還被翻成13種語言版本，同步放上外交部網站、臉書、IG、推特等社群媒體，不知道有多少人已經觀看過錯誤版本，而這也不是外交部第一次出包，這麼喜歡透過社群媒體向全球宣傳台灣的蔡政府，「真的不要鬧了」。

鄭麗文指出，2016年蔡政府上任首個國慶酒會中，在「夜市美食區」的大型看板裡，將香港街景當成台灣夜市，當時外交部表示，這是承包商製作的背板，外交部禮賓處雖有瀏覽上面文字，卻沒有注意到背板圖案。

鄭麗文再指，2017年底外交部發行新版晶片護照，護照內頁照片誤用美國杜勒斯國際機場照片，外交部起先否認錯誤，堅稱「百分之百是桃園機場」，最後才認錯道歉並表示「會嚴格檢討相關處理流程」，作為日後精進業務的參考。



鄭麗文也說，2020年「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」掛牌成立，但外交部臉書小編卻發文表示「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡～」，

竟然外交部同意發文，是不是也把「中華民國」當成贅字。

然而，鄭麗文表示，今天再發生誤植事件，外交部先說「未來將精進製作品質與內容」，幾小時後又發布道歉聲明，聲稱將嚴格監督影片製作品質及內容，外交部不但未在第一時間道歉，還附上承攬攝製的電影公司道歉聲明，同樣的錯誤一再發生，出包時一律卸責承包商。

鄭麗文質疑，負責把關、審核的外交部在哪裡？承諾日後精進業務的外交部在哪裡？這只凸顯不管過幾年，外交部品檢還是沒有精進，甚至只學習了蔡政府甩鍋、卸責的心態。