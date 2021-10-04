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明天防疫新規上路！最強懶人包一次看　餐廳「免隔板」KTV也解禁了

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲內用明天開始免隔板了。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布防疫新政策，目前國內疫情越來越穩定，部分防疫指引將從明天（5）開始鬆綁，《ETtoday新聞雲》整理的懶人包如下：

1、10/5至10/18的二級警戒規定？

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●外出仍須全程配戴口罩
●實施實聯制、保持1.5公尺社交距離
●營業場所及公共場地人流控管，或是總量管制。室內空間至少1.5米／人，室外空間至少1米／人。
●集會活動有人數上限（會議、展覽、婚宴、餐宴等等）。室內最多80人，如果超過80人必須室內空間至少1.5米／人；室外則是最多300人。

2、二級警戒哪些營業場所鬆綁開放了？

娛樂場所：
●電子遊戲場所及資訊休閒場所：1人1機遊玩，全程戴口罩禁止飲食，每日消毒環境2次。
●錄影節目帶播映場所（MTV）：除了喝水以外全程戴口罩。
●視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭式KTV)：除了喝水全程戴口罩，唱歌時也不例外。
●桌遊、麻將休閒館營業場所：全程戴口罩禁止飲食。

宗教場所：
●保持社交距離並戴口罩，即開放進香團、餐會活動，遶境仍禁止。
●祭祀場所不必遵照梅花座，但需遵守室內人數規定。

國家公園：
●停車數要維持原本的80％以下
●可申請進入生態保護區
●山屋住宿量鬆綁至原本的2分之1

餐飲場所：
●內用不限制1.5公尺間距或隔板，宴會也開放離開位置敬茶敬酒，並放寬自助餐取菜規定。
●茶葉蛋、關東煮等熟食恢復顧客自己夾取。
●新聞主播在與工作人員維持安全距離的前提下，可以暫時脫下口罩播報新聞。

殯葬場所：
●維持開放公祭
●納骨塔制訂管制總量

▲▼10/5起至10/18全國維持二級警戒。（圖／指揮中心提供）

▲10/5起至10/18全國維持二級警戒。（圖／指揮中心提供）

3、10/5開始哪些地方可以免戴口罩？

●農、林、漁、牧工作者在空曠處不用戴口罩
●爬山、海邊玩不用戴口罩
●如果人潮聚集，或是無法和身邊的人維持1.5公尺社交距離，就應該要戴上口罩。

▲▼10/5起至10/18全國維持二級警戒。（圖／指揮中心提供）

4、10/5後哪些地方仍持續關閉？

●歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院。

▼有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

▼明天鬆綁的四大場所。（圖／翻攝自衛福部）

▲▼ 。（圖／翻攝自衛福部）

▲▼ 。（圖／翻攝自衛福部）

▲▼ 。（圖／翻攝自衛福部）

▲▼ 。（圖／翻攝自衛福部）

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關鍵字：

防疫內用隔板KTV二級警戒

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