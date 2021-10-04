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「玉山最高民宿」委外團隊爆內鬥　台大林管處：不排除終止契約

▲東埔山莊爆出委外經營團隊內鬥。（圖／資料照片）

▲有「玉山最高民宿」之稱的東埔山莊委外團隊爆內鬥。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

疫情趨緩，玉山國家公園園區內山屋已於9月降載開放，但有「玉山最高民宿」之稱的東埔山莊，先是被山友踢爆在疫情封閉期間遭委外業者私用淪為工寮，近日又爆出經營團隊中的2位合夥人內鬥、幾近要對簿公堂；主管單位台大實驗林區管理處表示，若該團隊無故違約，不排除終止委外契約，呼籲團隊好好溝通化解紛爭，維護山友的優質休憩場所。

東埔山莊位於海拔約2500公尺的玉山國家公園內，接近塔塔加地區，山友在攀登玉山主峰線的前一晚，常選擇在此落腳夜宿，目前由主管單位台大實驗林管處委外經營，提供88個床位和餐點等服務；台大實驗林管處指出，目前山莊簽下5年合約的承包經營業者為宴林企業有限公司，除了營業登記的伍姓負責人，經營團隊另有史姓和陳姓男子2位合夥人。

不過該團隊才接手東埔山莊1年左右，伍姓負責人即與史姓和陳姓合夥人發生經營理念不合，傳出伍姓負責人今天帶同律師出面，主張擁有山莊的實際經營權，並欲解除史男和陳男的管理職務；史姓和陳姓合夥人當場駁斥，指伍男僅為掛名，他們才是山莊的實際經營者，揚言也將尋求律師協助、爭取合法權益。

▲▼東埔山莊在降二級警戒後因延遲開放，甚至淪為工寮，曾遭民眾投訴。（圖／資料照片）

▲▼東埔山莊在降二級警戒後因延遲開放，甚至淪為工寮，曾遭民眾投訴。（圖／資料照片）

▲東埔山莊在降二級警戒後仍未開放，甚至淪為工寮，遭民眾投訴。（圖／翻攝當事人臉書）

而東埔山莊在該團隊進駐後可謂狀況不斷，先是疫情三級警戒被迫封閉，月前卻被山友發現承包商不但未跟進玉山其他山屋微解封重新開放的腳步，還疑似讓其他山區工程人員、私人物品和機具違規進駐，山莊淪為雜亂工寮；台大實驗林管處當時要求外包業者儘速清理消毒、還原住宿環境，才在9月10日正式重啟。

針對東埔山莊埔經營團隊爆發不和之問題，台大實驗林管處強調，若簽約團隊無正當理由而不履行契約者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失；處方仍希望經營團隊能消弭彼此間之歧見，繼續合作提供山友一個優質之休憩場所與提供良好之服務，已登記入住山友權益若因此有受損部分，可逕向台大實驗林管處反映。

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東埔山莊玉山山屋

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