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中央開放逐桌敬酒、進香團　黃珊珊：本周解封會議討論是否跟進

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布二級警戒維持到18日，但仍再度開放管制措施。指揮中心表示，婚宴等宴席開放離桌進行敬酒等社交互動，也放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。而在宗教活動方面，有條件開放進香團、餐會活動，但不開放遶境，對此，台北副市長黃珊珊表示，北市疫情觀察期到10月10日左右，後續是否有解封措施要到時才能確認。

黃珊珊表示，北市府每一個禮拜都會開解封會議，會在這周的解封會議討論相關開放措施，北市上一個不明感染源是9月27日，觀察期限會到10月10日左右，是否做後續相關解封要到那之後才能確定。

中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自印尼(3例，案16361、案16362、案16363)、貝里斯(案16364)及美國(案16365)入境，入境日介於今(2021)年9月20日至10月2日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案15920)，為70多歲男性，具慢性病史，無相關活動接觸史，8月10日因其他原因就醫採檢並住院治療，8月11日確診，9月4日解除隔離，10月2日因其他原因死亡。

▼台北副市長黃珊珊。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤、衛生局長黃世傑。（圖／台北市府提供）

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