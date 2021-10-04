上山下海空曠處免戴口罩？　柯文哲：若周遭都不認識「還是要戴」

記者袁茵／台北報導

指揮中心宣布，5日起放寬戶外戴口罩規定，在山上、海濱等空曠處，如果能維持社交距離，就不用戴口罩，引發外界熱議。台北市政府4日下午3時15分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，以爬山為例，若整個山上只有1、2人就不用戴，但若在山上群聚、周遭都不認識，那還是要戴口罩。

台北市政府4日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對北市KTV防疫指引、熊好券僅4000多店家登記、前台北市社會局長許立民與毒物專家招名威質疑脫口罩說法、外交部國慶影片將瑞士阿爾卑斯山畫面當作玉山主峰等問題做回應。

針對「上山下海」免戴口罩，柯文哲4日表示，原則大家知道就好，但剩下要依照情況做判斷，戴口罩、勤洗手、保持社交距離的目的是保護親朋好友，不是為了「不被罰錢」，所以如果有感染危險，還是要戴上口罩。

柯文哲提及，民眾應隨身攜帶口罩，該戴就戴，若爬山時整個山上只有1、2人，當然可以不用戴，但若在山上群聚，且周遭都是不認識的人，「當然要戴！」

柯文哲強調，戴口罩不是為了給他人檢查、不被罰錢，而是要保護自己和家人的健康，懂這個原則，其他依照狀況去決定；自己很不喜歡被追著問空曠定義，「在什麼空曠⋯空曠的定義是什麼？受不了！」

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

