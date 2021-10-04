每間包廂都要掃實聯制！黃珊珊：北市唱歌須帶手機　忘記帶「禁入場」

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，10月5日起有條件開放KTV等4大場館。儘管台北市長柯文哲批評，經濟部至今尚未發出防疫指引，但台北市副市長黃珊珊強調，北市府已於市長會議做討論，包括要求業者於每個包廂張貼QRcode，所以到北市唱歌的民眾必須攜帶手機，若沒有攜帶的話，「原則上業者可禁止你進入！」

指揮中心9月27日宣布，10月5日起開放電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

▲中央日前宣布，10月5日有條件開放KTV等場館。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

台北市政府4日下午3時15分召開防疫記者會，柯文哲表示，中央於9月27日有宣布，電子遊藝場、KTV、MTV、桌遊麻將館等4大場館於10月5日起開放，也就是明天，但通則裡有寫「依經濟部公布相關場所防疫管理措施指引辦理」，北市府一直有去問經濟部，但經濟部到現在都還沒公布相關指引，「我們有做準備，但不曉得最後管理指引怎麼寫。」

關於KTV指引部分，台北市副市長黃珊珊表示，北市一直在等經濟部的指引，但到此刻仍還沒看見，市長已於會議做幾個原則，包括要採取實聯制，每個包廂都要貼QRcode，且必須要佩戴口罩，到北市唱歌若沒帶手機，「原則上業者可以禁止你進入！」並要求警察稽查確實查核實名制。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）



黃珊珊指出，北市KTV相關業者數量不多，大約20、30家左右，飲食部分已有請業者配合，並且一一輔導，重點在業者提出復業申請，前提要有公安申報合格、消防安全檢查合格，相關表單和項目符合規定才能復業。

黃珊珊強調，重點還是中央細則出來後，才可以滾動式調整，目前北市在這段時間都有實施公安聯合稽查，幾乎所有業者都檢查一遍了。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

