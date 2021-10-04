經濟部未公布KTV、桌遊店防疫指引　柯文哲酸：恐三更半夜才發出來

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，10月5日起有條件開放電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。不過，台北市長柯文哲批評，經濟部至今尚未公布指引，「可能三更半夜才會發出來！」

指揮中心9月27日宣布，10月5日起開放電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

台北市政府4日下午3時15分召開防疫記者會，柯文哲表示，中央於9月27日有宣布，電子遊藝場、KTV、MTV、桌遊麻將館等4大場館於10月5日起開放，也就是明天，但通則裡有寫「依經濟部公布相關場所防疫管理措施指引辦理」，北市府一直有去問經濟部，但經濟部到現在都還沒公布相關指引，「我們有做準備，但不曉得最後管理指引怎麼寫。」

柯文哲提及，只要經濟部指引一出來，業者就可以馬上把防疫計劃送到市府來，「我已有交代，快的話當天就發同意書給你（業者），慢的話最多一天，就等經濟部（公布指引）。」

話鋒一轉，柯文哲突然酸說，雖說是10月5日要開放，但現在都還沒看到經濟部指引，「我猜啦！也許三更半夜會發出來。」拜託業者早上8時後再送申請書，只要審查通過，最快當天、最慢隔一天就能把同意書送給業者。

關於KTV指引部分，台北市副市長黃珊珊也補充，北市一直在等中央指引，但到此刻仍還沒看見，市長已於會議做幾個原則，包括要採取實聯制，每個包廂都要貼QRcode，且必須要佩戴口罩，到北市唱歌若沒帶手機，業者可以禁止民眾進去，並要求警察稽查確實查核實名制。

黃珊珊指出，北市KTV相關業者數量不多，大約20、30家左右，飲食部分已有請業者配合，並且一一輔導，重點在業者提出復業申請，前提要有公安申報合格、消防安全檢查合格，相關表單和項目符合規定才能復業。

黃珊珊強調，重點還是中央細則出來後，才可以滾動式調整，目前北市在這段時間都有實施公安聯合稽查，幾乎所有業者都檢查一遍了。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

