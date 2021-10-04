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默沙東口服藥可降低50%重症！羅一鈞：在家服藥免打針更方便

▲▼指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

最近各國都在搶買新冠口服藥「默沙東」，指揮官陳時中昨也透露，正在洽購國外西藥默沙東口服藥；此外，由台灣國家中醫藥研究所研發的口服中藥「清冠一號」，經實驗發現對變異株同樣有效果，尤其對Beta與Delta的效果更好。對此，指揮中心今天在記者會中回應兩款藥物的評估效果。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，之前在5、6月時就有看到默沙東口服藥的初步二期臨床資料，顯示出口服藥的效果也不錯，所以指揮中心有透過管道跟藥廠面對面討論，也曾研議要在台灣進行第二期臨床試驗的可行性，現在看到藥物可能有更不錯的報告出來，是指揮中心樂觀其成的結果。

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至於外界討論是否可用口服藥取代疫苗，羅一鈞回應，每款藥物都有其特色，若口服藥能夠有效降低新冠之後重症死亡風險，他可以讓病患不用住院或在醫療院所注射，將會更方便更容易普及，且若可在家口服使用，對於後續的照顧模式都會有很重要的影響。

美國默沙東藥廠（Merck）1日公布的臨床試驗期中結果顯示，實驗性的新冠口服藥物莫奈拉韋（暫譯molnupiravir），可降低50%的死亡或重症住院機率，由於實驗取得了積極性的結果，所以在外部監測員的建議下，提前終止第三期試驗，盡快尋求美國的緊急授權（EUA）。

根據《路透社》報導，莫奈拉韋主要是透過將錯誤的遺傳密碼，傳遞給病毒，如果獲得授權，這將是首款針對新冠肺炎的口服藥。默沙東表示，預計到 2021 年底將生產 可供1000 萬個療程的劑量，明年還會有更多劑量，之前已經與美國政府簽訂合約，以每單位療程 700 美元（約新台幣19000）的價格供應 170 萬劑。

此外，台灣國家中醫藥研究所研發的清冠一號是一款「濃縮製劑」，處方組成有黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，一般來說，比較適合用在無症狀或初發的輕症患者，一度還在國外爆紅。

羅一鈞表示，「清冠一號」從去年就開始使用在臨床上，也有研究實驗對於Delta病毒有一定的功效，目前台灣國家中醫藥研究所正在進一步研發「清冠二號」，目標要提供重症及為重症患者使用，未來會請衛福部中醫藥司再進一步詳細評估與研議。

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